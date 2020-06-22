В Латвии не выявили новых случаев коронавируса за двое суток

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге

РИГА, 22 июн – РИА Новости. За двое суток в За двое суток в Латвии не было выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19 , говорится в сообщении на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний республики.

В целом в Латвии с начала пандемии было сделано 139024 теста на коронавирус. COVID-19 подтвержден у 1111 человек, 903 из них вылечились, 30 умерли.

"За двое суток в Латвии не выявлен ни один новый случай заболевания", - сказано в сообщении.

В данный момент в стационарах лечатся девять человек. Восемь из них находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.