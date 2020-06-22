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Распространение нового коронавируса
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В Латвии не выявили новых случаев коронавируса за двое суток
За двое суток в Латвии не было выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19, говорится в сообщении на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:46
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

В Латвии не выявили новых случаев коронавируса за двое суток

16:46 22.06.2020
92
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 22 июн – РИА Новости. За двое суток в Латвии не было выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19, говорится в сообщении на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний республики.
В целом в Латвии с начала пандемии было сделано 139024 теста на коронавирус. COVID-19 подтвержден у 1111 человек, 903 из них вылечились, 30 умерли.
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"За двое суток в Латвии не выявлен ни один новый случай заболевания", - сказано в сообщении.
В данный момент в стационарах лечатся девять человек. Восемь из них находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом состоянии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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