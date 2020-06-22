На онлайн-голосование по поправкам зарегистрировались 15% москвичей

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Порядка 15% москвичей зарегистрировалось на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ, сообщил заместитель председателя общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.
Ранее руководитель московского общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух рассказал РИА Новости, что в столице подано 1,14 миллиона таких заявлений. Постоянное население Москвы, по данным Росстата на 1 января этого года, составляет 12,678 миллиона человек.
16 июня, 21:27Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
"В Москве зарегистрировалось 15% избирателей. К следующему голосованию.. будем увеличивать электронную группу, приглашать различных специалистов", - сказал Венедиктов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Дистанционное голосование будет проходить с 25 по 30 июня.