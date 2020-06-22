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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200622/1573316217.html
На онлайн-голосование по поправкам зарегистрировались 15% москвичей
Порядка 15% москвичей зарегистрировалось на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ, сообщил заместитель председателя общественной палаты столицы... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:44
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
алексей венедиктов (журналист)
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, алексей венедиктов (журналист), москва, общество

На онлайн-голосование по поправкам зарегистрировались 15% москвичей

16:44 22.06.2020
209
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкАктивист Всероссийского общественного корпуса "Волонтеры Конституции" на Театральной площади в центре Красноярска
Активист Всероссийского общественного корпуса Волонтеры Конституции на Театральной площади в центре Красноярска
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Порядка 15% москвичей зарегистрировалось на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ, сообщил заместитель председателя общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.
Ранее руководитель московского общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух рассказал РИА Новости, что в столице подано 1,14 миллиона таких заявлений. Постоянное население Москвы, по данным Росстата на 1 января этого года, составляет 12,678 миллиона человек.
Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
16 июня, 21:27
Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
"В Москве зарегистрировалось 15% избирателей. К следующему голосованию.. будем увеличивать электронную группу, приглашать различных специалистов", - сказал Венедиктов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Дистанционное голосование будет проходить с 25 по 30 июня.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФАлексей Венедиктов (журналист)МоскваОбщество
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