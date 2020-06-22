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Белоруссия предложила провести очную встречу премьеров ЕАЭС в Минске
Белоруссия предлагает провести очную встречу премьеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске 17 июля, заявил в понедельник глава правительства РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:10
роман головченко
заседание межправсовета еаэс
евразийский экономический союз
минск
белоруссия
в мире
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роман головченко, заседание межправсовета еаэс, евразийский экономический союз, минск, белоруссия, в мире

Белоруссия предложила провести очную встречу премьеров ЕАЭС в Минске

16:44 22.06.2020 (обновлено: 17:10 22.06.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
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Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Белоруссия предлагает провести очную встречу премьеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске 17 июля, заявил в понедельник глава правительства республики Роман Головченко.
Ранее, в апреле, переговоры премьеров стран ЕАЭС проходили по видеосвязи из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"Вы знаете, что у нас продолжается работа по организации Евразийского межправительственного совета 17 июля. Рассчитываем, что он, конечно, будет в очном формате проведен, мы к этому готовы", - сказал Головченко на встрече с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, передает Sputnik Беларусь.

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В ходе встречи Головченко предложил Мезенцеву обсудить вопросы организации двусторонней встречи с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным, а также проведения заседания Совета министров Союзного государства Белоруссии и России.
Как отметил белорусский премьер-министр, ситуация с коронавирусом повлияла на контакты на межгосударственном уровне, но теперь положение дел меняется, взаимодействие активизируется. В частности, Головченко обратил внимание, что на минувшей неделе министры иностранных дел Белоруссии и РФ подписали соглашение о взаимном признании виз, назвал этот документ "знаковым" и выразил уверенность, что он будет работать на благо двух стран.
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Посол РФ передал Головченко послание от Мишустина. "Он желает успеха и еще раз подчеркивает систему отношений, которая сложилась между двумя странами", - сказал Мезенцев.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.
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Роман ГоловченкоЗаседание межправсовета ЕАЭСЕвразийский экономический союзМинскБелоруссияВ мире
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