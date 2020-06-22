Белоруссия предложила провести очную встречу премьеров ЕАЭС в Минске

"Вы знаете, что у нас продолжается работа по организации Евразийского межправительственного совета 17 июля. Рассчитываем, что он, конечно, будет в очном формате проведен, мы к этому готовы", - сказал Головченко на встрече с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, передает Sputnik Беларусь .

Как отметил белорусский премьер-министр, ситуация с коронавирусом повлияла на контакты на межгосударственном уровне, но теперь положение дел меняется, взаимодействие активизируется. В частности, Головченко обратил внимание, что на минувшей неделе министры иностранных дел Белоруссии и РФ подписали соглашение о взаимном признании виз, назвал этот документ "знаковым" и выразил уверенность, что он будет работать на благо двух стран.