https://ria.ru/20200622/1573316183.html
Белоруссия предложила провести очную встречу премьеров ЕАЭС в Минске
Белоруссия предлагает провести очную встречу премьеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске 17 июля, заявил в понедельник глава правительства РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:44
2020-06-22T17:10
роман головченко
заседание межправсовета еаэс
евразийский экономический союз
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155505/92/1555059251_0:77:1621:988_1400x0_80_0_0_e604d3b52b2597ad0c79cbb488818cd7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман головченко, заседание межправсовета еаэс, евразийский экономический союз, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Белоруссия
предлагает провести очную встречу премьеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС
) в Минске 17 июля, заявил в понедельник глава правительства республики Роман Головченко
.
Ранее, в апреле, переговоры премьеров стран ЕАЭС проходили по видеосвязи из-за пандемии коронавируса COVID-19.
"Вы знаете, что у нас продолжается работа по организации Евразийского межправительственного совета 17 июля. Рассчитываем, что он, конечно, будет в очном формате проведен, мы к этому готовы", - сказал Головченко на встрече с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, передает Sputnik Беларусь.
В ходе встречи Головченко предложил Мезенцеву обсудить вопросы организации двусторонней встречи с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным, а также проведения заседания Совета министров Союзного государства Белоруссии и России.
Как отметил белорусский премьер-министр, ситуация с коронавирусом повлияла на контакты на межгосударственном уровне, но теперь положение дел меняется, взаимодействие активизируется. В частности, Головченко обратил внимание, что на минувшей неделе министры иностранных дел Белоруссии и РФ подписали соглашение о взаимном признании виз, назвал этот документ "знаковым" и выразил уверенность, что он будет работать на благо двух стран.
Посол РФ передал Головченко послание от Мишустина. "Он желает успеха и еще раз подчеркивает систему отношений, которая сложилась между двумя странами", - сказал Мезенцев.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения
, Белоруссия, Казахстан и Киргизия
. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.