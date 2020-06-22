https://ria.ru/20200622/1573316097.html
В Сочи два человека пострадали при падении параплана
Турист и инструктор пострадали при падении параплана на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:44
2020-06-22T19:48
туризм
новости - туризм
роза хутор
сочи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155620/20/1556202042_0:152:3068:1878_1400x0_80_0_0_a91656687918eb418816012ca56bc280.jpg
сочи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155620/20/1556202042_0:152:3068:1878_1400x0_80_0_0_a91656687918eb418816012ca56bc280.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155620/20/1556202042_10:0:2741:2048_1400x0_80_0_0_763b7d26c08a235579f04c547d378fdb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155620/20/1556202042_351:0:2399:2048_1400x0_80_0_0_abb629579a1ac2f9473aadbc32287c9e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, роза хутор, сочи, происшествия
СОЧИ, 22 июн – РИА Новости.
Турист и инструктор пострадали при падении параплана на горном курорте "Роза Хутор
" в Сочи
, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
По данным курорта "Роза Хутор", инцидент произошел в субботу, 20 июня. На видео, появившихся в интернете, видно, как параплан с двумя людьми пытается взлететь с горной вершины. Через несколько секунд после подъема крыло параплана резко складывается, и он падает. Как сообщали в СМИ, турист с тяжелыми травмами попал в реанимацию, также пострадал инструктор.
"Двадцатого июня на территории курорта произошло происшествие с участием парапланеристов. В результате случившегося пострадали два человека. Правоохранительные органы сейчас проводят проверку по этому факту", - говорится в сообщении.
Уточняется, что услугу полета на параплане с 2016 года оказывает компания-партнер.