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В Сочи два человека пострадали при падении параплана
Турист и инструктор пострадали при падении параплана на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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туризм, новости - туризм, роза хутор, сочи, происшествия

В Сочи два человека пострадали при падении параплана

16:44 22.06.2020 (обновлено: 19:48 22.06.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристы на параплане на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы на параплане на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Туристы на параплане на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 22 июн – РИА Новости. Турист и инструктор пострадали при падении параплана на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
По данным курорта "Роза Хутор", инцидент произошел в субботу, 20 июня. На видео, появившихся в интернете, видно, как параплан с двумя людьми пытается взлететь с горной вершины. Через несколько секунд после подъема крыло параплана резко складывается, и он падает. Как сообщали в СМИ, турист с тяжелыми травмами попал в реанимацию, также пострадал инструктор.
"Двадцатого июня на территории курорта произошло происшествие с участием парапланеристов. В результате случившегося пострадали два человека. Правоохранительные органы сейчас проводят проверку по этому факту", - говорится в сообщении.
Уточняется, что услугу полета на параплане с 2016 года оказывает компания-партнер.
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ТуризмНовости - ТуризмРоза ХуторСочиПроисшествия
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