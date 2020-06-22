В Сочи два человека пострадали при падении параплана

По данным курорта "Роза Хутор", инцидент произошел в субботу, 20 июня. На видео, появившихся в интернете, видно, как параплан с двумя людьми пытается взлететь с горной вершины. Через несколько секунд после подъема крыло параплана резко складывается, и он падает. Как сообщали в СМИ, турист с тяжелыми травмами попал в реанимацию, также пострадал инструктор.