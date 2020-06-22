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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Москве назвали число наблюдателей на голосовании по поправкам
Более 20,3 тысячи наблюдателей будут следить за ходом голосования по поправкам в конституцию в Москве, сообщил журналистам куратор Корпуса наблюдателей... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:42
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
конституция рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

В Москве назвали число наблюдателей на голосовании по поправкам

16:42 22.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 20,3 тысячи наблюдателей будут следить за ходом голосования по поправкам в конституцию в Москве, сообщил журналистам куратор Корпуса наблюдателей Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием в Москве Вадим Ковалев.
"В этом году корпус наблюдателей будет самым многочисленным, у нас сейчас более 20,3 тысячи человек, которые записались и по формальным критериям соответствуют требованиям, которые Общественная палата РФ выдвигает к наблюдателям... Мы видим первую статистику, и 65% наблюдателей - девушки и соответственно 35% - мужчины", - сказа Ковалёв.
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Он напомнил, что на два дня была продлена регистрация в корпус. Также, по его словам, все наблюдатели будут не только обеспечены дезинфицирующими средствами и обеспечены масками и перчатками, но также и сдадут тест на коронавирус до голосования.
Как уточнила заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Ольга Кириллова, тестирование должны пройти не только члены комиссии, но и сотрудники полиции, которые присутствуют на участках, и технический персонал.
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Говоря о мерах безопасности, Кириллова отметила, что все требования согласованы с Роспотребнадзором. Каждый день будет производиться дезинфекция всех дверей, ручек. На входах будут бесплатно раздаваться перчатки, маски, ручки, которые будут использоваться людьми, будут одноразовыми.
"Дистанцию в полтора метра будут соблюдать и по разметке и по расстановкам мебели. У всех будут измерять температуру и в случае выявления человека с повышенной температурой на каждом участке должно быть помещение, в которое человек будет направлен, там ему будет обеспечена возможность голосовать", - отметила Кириллова.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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