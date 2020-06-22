https://ria.ru/20200622/1573316007.html
В Москве назвали число наблюдателей на голосовании по поправкам
Более 20,3 тысячи наблюдателей будут следить за ходом голосования по поправкам в конституцию в Москве, сообщил журналистам куратор Корпуса наблюдателей... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:42
2020-06-22T16:42
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_24e574a6d04509c0ec99e854d58fc237.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200622/1573287066.html
https://ria.ru/20200622/1573278712.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_24e574a6d04509c0ec99e854d58fc237.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_204:0:2935:2048_1400x0_80_0_0_5256155c3904ff14567adc70b04f8819.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_545:0:2593:2048_1400x0_80_0_0_579a8a9a3141fa6756e761a25ff5fb40.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Более 20,3 тысячи наблюдателей будут следить за ходом голосования по поправкам в конституцию в Москве
, сообщил журналистам куратор Корпуса наблюдателей Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием в Москве Вадим Ковалев.
"В этом году корпус наблюдателей будет самым многочисленным, у нас сейчас более 20,3 тысячи человек, которые записались и по формальным критериям соответствуют требованиям, которые Общественная палата РФ выдвигает к наблюдателям... Мы видим первую статистику, и 65% наблюдателей - девушки и соответственно 35% - мужчины", - сказа Ковалёв.
Он напомнил, что на два дня была продлена регистрация в корпус. Также, по его словам, все наблюдатели будут не только обеспечены дезинфицирующими средствами и обеспечены масками и перчатками, но также и сдадут тест на коронавирус до голосования.
Как уточнила заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Ольга Кириллова, тестирование должны пройти не только члены комиссии, но и сотрудники полиции, которые присутствуют на участках, и технический персонал.
Говоря о мерах безопасности, Кириллова отметила, что все требования согласованы с Роспотребнадзором
. Каждый день будет производиться дезинфекция всех дверей, ручек. На входах будут бесплатно раздаваться перчатки, маски, ручки, которые будут использоваться людьми, будут одноразовыми.
"Дистанцию в полтора метра будут соблюдать и по разметке и по расстановкам мебели. У всех будут измерять температуру и в случае выявления человека с повышенной температурой на каждом участке должно быть помещение, в которое человек будет направлен, там ему будет обеспечена возможность голосовать", - отметила Кириллова.