В Москве назвали число наблюдателей на голосовании по поправкам

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 20,3 тысячи наблюдателей будут следить за ходом голосования по поправкам в конституцию в Более 20,3 тысячи наблюдателей будут следить за ходом голосования по поправкам в конституцию в Москве , сообщил журналистам куратор Корпуса наблюдателей Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием в Москве Вадим Ковалев.

"В этом году корпус наблюдателей будет самым многочисленным, у нас сейчас более 20,3 тысячи человек, которые записались и по формальным критериям соответствуют требованиям, которые Общественная палата РФ выдвигает к наблюдателям... Мы видим первую статистику, и 65% наблюдателей - девушки и соответственно 35% - мужчины", - сказа Ковалёв.

Он напомнил, что на два дня была продлена регистрация в корпус. Также, по его словам, все наблюдатели будут не только обеспечены дезинфицирующими средствами и обеспечены масками и перчатками, но также и сдадут тест на коронавирус до голосования.

Как уточнила заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Ольга Кириллова, тестирование должны пройти не только члены комиссии, но и сотрудники полиции, которые присутствуют на участках, и технический персонал.

Говоря о мерах безопасности, Кириллова отметила, что все требования согласованы с Роспотребнадзором . Каждый день будет производиться дезинфекция всех дверей, ручек. На входах будут бесплатно раздаваться перчатки, маски, ручки, которые будут использоваться людьми, будут одноразовыми.