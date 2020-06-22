Свыше 6,3 тысячи человек приняли обсерваторы Подмосковья с начала апреля

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Более 6,3 тысячи граждан России приняли обсерваторы Московской области с момента начала режима повышенной готовности, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
"В начале апреля, когда правительство Российской Федерации начало вывоз наших соотечественников из-за рубежа, в Подмосковье были подготовлены более десятка обсерваторов. Для размещения людей оборудовали пансионаты и санатории. За два с половиной месяца они приняли более 6,3 тысячи человек. Около 4,9 тысячи уже прошли обсервацию и отправились домой, сейчас в обсерваторах Подмосковья находятся 1400 человек", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
В обсерваторах размещают россиян, которых невозможно доставить домой в ускоренном порядке. Жителей Москвы, Московской области или ближних регионов отвозят до дома, где они проходят двухнедельный карантин. По истечении двух недель россиян выписывают и доставляют в аэропорты или на вокзалы, откуда они отправляются домой. Транспортировку людей до мест отправления осуществляет министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и Московское областное БТИ.