Свыше 6,3 тысячи человек приняли обсерваторы Подмосковья с начала апреля

"В начале апреля, когда правительство Российской Федерации начало вывоз наших соотечественников из-за рубежа, в Подмосковье были подготовлены более десятка обсерваторов. Для размещения людей оборудовали пансионаты и санатории. За два с половиной месяца они приняли более 6,3 тысячи человек. Около 4,9 тысячи уже прошли обсервацию и отправились домой, сейчас в обсерваторах Подмосковья находятся 1400 человек", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.