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Новости Подмосковья
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Свыше 6,3 тысячи человек приняли обсерваторы Подмосковья с начала апреля
Более 6,3 тысячи граждан России приняли обсерваторы Московской области с момента начала режима повышенной готовности, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:40
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московская область (подмосковье), общество

Свыше 6,3 тысячи человек приняли обсерваторы Подмосковья с начала апреля

16:40 22.06.2020
29
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в обсерваторе
Медицинский работник в обсерваторе
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Более 6,3 тысячи граждан России приняли обсерваторы Московской области с момента начала режима повышенной готовности, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
"В начале апреля, когда правительство Российской Федерации начало вывоз наших соотечественников из-за рубежа, в Подмосковье были подготовлены более десятка обсерваторов. Для размещения людей оборудовали пансионаты и санатории. За два с половиной месяца они приняли более 6,3 тысячи человек. Около 4,9 тысячи уже прошли обсервацию и отправились домой, сейчас в обсерваторах Подмосковья находятся 1400 человек", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
В обсерваторах размещают россиян, которых невозможно доставить домой в ускоренном порядке. Жителей Москвы, Московской области или ближних регионов отвозят до дома, где они проходят двухнедельный карантин. По истечении двух недель россиян выписывают и доставляют в аэропорты или на вокзалы, откуда они отправляются домой. Транспортировку людей до мест отправления осуществляет министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и Московское областное БТИ.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
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