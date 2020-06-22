На Алтае ребенка, которого бабушка запирала в погребе, забрали из семьи

"Ребенок помещён в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и доставлен на место после проведения следственных действий. С директором центра договорились о необходимости проведения реабилитационной работы", - рассказала Казанцева.

По словам детского омбудсмена, бабушку, которая являлась опекуном мальчика, отстранили от исполнения обязанностей в отношении ребёнка. При этом семья на профилактическом учёте не состояла.

Ранее следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело в отношении 61-летней жительницы города Горняка, которая связывала своего семилетнего внука и запирала его в погребе. Следователи считают, что с мая по июнь 2020 года женщина неоднократно применяла психическое и физическое насилие в отношении своего ребёнка, который находился у нее под опекой.