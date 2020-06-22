Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573315803.html
На Алтае ребенка, которого бабушка запирала в погребе, забрали из семьи
Семилетнего мальчика, которого бабушка связывала и запирала в погребе, забрали из семьи, об этом РИА Новости рассказала уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:39
алтайский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153004/44/1530044444_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_7b45eb933a2a47080ca1231e6c5f87e2.jpg
https://ria.ru/20200601/1572294581.html
алтайский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/153004/44/1530044444_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_7b45eb933a2a47080ca1231e6c5f87e2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153004/44/1530044444_127:0:911:588_1400x0_80_0_0_1488739efa9157e017eeee6e12ef8733.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153004/44/1530044444_225:0:813:588_1400x0_80_0_0_42b5a586eeb5fe57699afe84f1825641.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алтайский край, происшествия

На Алтае ребенка, которого бабушка запирала в погребе, забрали из семьи

16:39 22.06.2020
635
© Depositphotos / ulkas78Ребенок рисует на асфальте мелом
Ребенок рисует на асфальте мелом
© Depositphotos / ulkas78
БАРНАУЛ, 22 июн - РИА Новости. Семилетнего мальчика, которого бабушка связывала и запирала в погребе, забрали из семьи, об этом РИА Новости рассказала уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.
"Ребенок помещён в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и доставлен на место после проведения следственных действий. С директором центра договорились о необходимости проведения реабилитационной работы", - рассказала Казанцева.
По словам детского омбудсмена, бабушку, которая являлась опекуном мальчика, отстранили от исполнения обязанностей в отношении ребёнка. При этом семья на профилактическом учёте не состояла.
Ранее следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело в отношении 61-летней жительницы города Горняка, которая связывала своего семилетнего внука и запирала его в погребе. Следователи считают, что с мая по июнь 2020 года женщина неоднократно применяла психическое и физическое насилие в отношении своего ребёнка, который находился у нее под опекой.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
1 июня, 14:39
Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки
4103106
Обсудить 0
Алтайский крайПроисшествия
Рекомендуем
Ключи в замочной скважине
Москвичка заперла в квартире пятерых детей и уехала на дачу
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Татарстане женщину заподозрили в истязании полуторагодовалого сына
Рыбинский грузовой порт в Ярославской области
В Ярославской области в Волге нашли тело пропавшего мальчика
Москва
В соцзащите рассказали о семье, где мать заперла пятерых детей в квартире
Мурат Сабанов в суде
Суд продлил арест предполагаемому "московскому отравителю"
Сотрудник полиции
Житель Омской области украл мощи святых и спрятал в колодце
Владислав Волошин
Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина
Туристы на параплане на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
В Сочи два человека пострадали при падении параплана
Полиция
Полиция в Екатеринбурге проверяет информацию о квартирах с порношоу
Полиция
Пропавшего в Пензе шестилетнего мальчика нашли на детской площадке
Георгий Габуния
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Чистые пруды в Москве
В "Современнике" рассказали, когда решится судьба спектаклей с Ефремовым
Олег Соколов во время следственного эксперимента на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
Семья Анастасии Ещенко не будет заявлять гражданский иск к Соколову
Настя Тропицель
Очевидцы раскрыли обстоятельства гибели 18-летней российской блогерши
Сотрудник полиции
Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россияне не стали покупать меньше мороженого, несмотря на COVID-19
03:48Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
Лента новостейМолния