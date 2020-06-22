Голикова предупредила россиян о необходимости ношения масок осенью

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россиянам придется соблюдать масочный режим не только летом, но и осенью, заявила в эфире Россиянам придется соблюдать масочный режим не только летом, но и осенью, заявила в эфире Первого канала вице-премьер Татьяна Голикова

По ее словам, коронавирус становится менее активным, но "никуда не уходит". Кроме того, осенью начнется сезон простудных заболеваний.

"Нам с ним жить, и поэтому нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности, которые необходимы для того, чтобы не разрывать те самые социальные контакты, к которым мы традиционно привыкли, которые заставляют нас носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни", — добавила вице-премьер.

Голикова также напомнила, что власти вовремя закрыли границу с Китаем, еще в начале эпидемии. Кроме того, россиян сразу стали тестировать на наличие коронавируса, поэтому смертность от COVID-19 в стране оказалась низкой.

"Цифры, которые мы сейчас фиксируем по стране, не пугают, потому что мы видим снижение тяжелых (больных. — Прим. ред.)", — подытожила она.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 8,8 миллиона человек, свыше 465 тысяч скончались. В России выявили 592 тысячи случаев заболевания COVID-19, 8206 человек умерли, более 344 тысяч выздоровели. Несмотря на то что в последнее время большинство российских регионов перешли к первому или второму этапам снятия ограничений, введенных из-за распространения SARS-CoV-2, ношение масок в общественных местах и транспорте остается обязательным.