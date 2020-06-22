https://ria.ru/20200622/1573315735.html
Голикова предупредила россиян о необходимости ношения масок осенью
Россиянам придется соблюдать масочный режим не только летом, но и осенью, заявила в эфире Первого канала вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:15
2020-06-22T18:47
распространение нового коронавируса
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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https://ria.ru/20200621/1573262299.html
https://ria.ru/20200622/1573294191.html
pavelsmetkin
Вот пусть и носят всей квампанией . От Собянина до кабинета министров .
236
Сергей Смирнов
Нет, нет и еще раз нет. Никаких масок на улице - носить маску (особенно одну маску, а никто нам их не выдает, чтобы менять каждые два часа) на улице - это прямой вред здоровью.
173
49
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573316602_0:40:1920:1120_1400x0_80_0_0_1062ee588fa78f6e265a396e1f842e0f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Россиянам придется соблюдать масочный режим не только летом, но и осенью, заявила в эфире Первого канала
вице-премьер Татьяна Голикова
.
По ее словам, коронавирус становится менее активным, но "никуда не уходит". Кроме того, осенью начнется сезон простудных заболеваний.
"Нам с ним жить, и поэтому нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности, которые необходимы для того, чтобы не разрывать те самые социальные контакты, к которым мы традиционно привыкли, которые заставляют нас носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни", — добавила вице-премьер.
Голикова также напомнила, что власти вовремя закрыли границу с Китаем, еще в начале эпидемии. Кроме того, россиян сразу стали тестировать на наличие коронавируса, поэтому смертность от COVID-19 в стране оказалась низкой.
"Цифры, которые мы сейчас фиксируем по стране, не пугают, потому что мы видим снижение тяжелых (больных. — Прим. ред.)", — подытожила она.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 8,8 миллиона человек, свыше 465 тысяч скончались. В России выявили 592 тысячи случаев заболевания COVID-19, 8206 человек умерли, более 344 тысяч выздоровели. Несмотря на то что в последнее время большинство российских регионов перешли к первому или второму этапам снятия ограничений, введенных из-за распространения SARS-CoV-2, ношение масок в общественных местах и транспорте остается обязательным.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.