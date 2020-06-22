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Голикова предупредила россиян о необходимости ношения масок осенью
Россиянам придется соблюдать масочный режим не только летом, но и осенью, заявила в эфире Первого канала вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:47
распространение нового коронавируса
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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https://ria.ru/20200621/1573262299.html
https://ria.ru/20200622/1573294191.html
Вот пусть и носят всей квампанией . От Собянина до кабинета министров .
236
Нет, нет и еще раз нет. Никаких масок на улице - носить маску (особенно одну маску, а никто нам их не выдает, чтобы менять каждые два часа) на улице - это прямой вред здоровью.
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россия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова предупредила россиян о необходимости ношения масок осенью

17:15 22.06.2020 (обновлено: 18:47 22.06.2020)
16674
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россиянам придется соблюдать масочный режим не только летом, но и осенью, заявила в эфире Первого канала вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, коронавирус становится менее активным, но "никуда не уходит". Кроме того, осенью начнется сезон простудных заболеваний.
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"Нам с ним жить, и поэтому нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности, которые необходимы для того, чтобы не разрывать те самые социальные контакты, к которым мы традиционно привыкли, которые заставляют нас носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни", — добавила вице-премьер.
Голикова также напомнила, что власти вовремя закрыли границу с Китаем, еще в начале эпидемии. Кроме того, россиян сразу стали тестировать на наличие коронавируса, поэтому смертность от COVID-19 в стране оказалась низкой.

"Цифры, которые мы сейчас фиксируем по стране, не пугают, потому что мы видим снижение тяжелых (больных. — Прим. ред.)", — подытожила она.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 8,8 миллиона человек, свыше 465 тысяч скончались. В России выявили 592 тысячи случаев заболевания COVID-19, 8206 человек умерли, более 344 тысяч выздоровели. Несмотря на то что в последнее время большинство российских регионов перешли к первому или второму этапам снятия ограничений, введенных из-за распространения SARS-CoV-2, ношение масок в общественных местах и транспорте остается обязательным.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
Популярные комментарии
Вот пусть и носят всей квампанией . От Собянина до кабинета министров .
22 июня, 17:28
ppavelsmetkin
217500212
Нет, нет и еще раз нет. Никаких масок на улице - носить маску (особенно одну маску, а никто нам их не выдает, чтобы менять каждые два часа) на улице - это прямой вред здоровью.
22 июня, 17:32
Сергей Смирнов
157300211
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