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В Орловской области идет проверка из-за дефицита коек для пациентов
Территориальный орган Росздравнадзора по Орловской области проводит проверку по вопросам обеспеченности пациентов с коронавирусом койками, а также наличию... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:36
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
орловская область
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), орловская область, общество

В Орловской области идет проверка из-за дефицита коек для пациентов

16:36 22.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкРеанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
Реанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Орловской области проводит проверку по вопросам обеспеченности пациентов с коронавирусом койками, а также наличию средств индивидуальной защиты для медиков и социальным выплатам медработникам, сообщается на сайте Росздравнадзора.
"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Орловской области проводит документарную проверку по вопросам обеспеченности населения койками; наличия средств индивидуальной защиты для медработников; уровню заболеваемости медицинских работников, оказывающих медпомощь пациентам с коронавирусной инфекцией; социальным выплатам медработникам, задействованным в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что прокуратура Орловской области организовала проверку после информации главного внештатного инфекциониста региона о дефиците мест для пациентов с коронавирусной инфекцией в городских больницах. В статье приводились слова медика о том, что врачи работают на пределе сил, и, "если продолжится рост, лечить будет некому". Она также сообщала о том, что большой наплыв пациентов в больницах возникает после того, как пожилые люди массово выходят из дома. В числе прочего доктор упоминала о том, что на данный момент в городской больнице, где она работает, уже практически нет свободных коек для новых пациентов.
При этом в правительстве региона отметили, что доктор выступила с эмоциональными заявлениями без политической подоплеки, а лишь для того, чтобы ещё раз предостеречь жителей региона об опасности коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Орловская областьОбщество
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