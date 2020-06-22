В Орловской области идет проверка из-за дефицита коек для пациентов

Ранее сообщалось, что прокуратура Орловской области организовала проверку после информации главного внештатного инфекциониста региона о дефиците мест для пациентов с коронавирусной инфекцией в городских больницах. В статье приводились слова медика о том, что врачи работают на пределе сил, и, "если продолжится рост, лечить будет некому". Она также сообщала о том, что большой наплыв пациентов в больницах возникает после того, как пожилые люди массово выходят из дома. В числе прочего доктор упоминала о том, что на данный момент в городской больнице, где она работает, уже практически нет свободных коек для новых пациентов.