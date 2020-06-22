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Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова запросит показания следователя, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:36
владислав волошин
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
крушение малайзийского boeing под донецком
служба безопасности украины
boeing 777
нидерланды
в мире
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владислав волошин, mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), крушение малайзийского boeing под донецком, служба безопасности украины, boeing 777, нидерланды, в мире

Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина

16:36 22.06.2020
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© Фото : Николаевская областная государственная администрацияВладислав Волошин
Владислав Волошин
© Фото : Николаевская областная государственная администрация
Владислав Волошин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова запросит показания следователя, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина, чтобы прояснить, могла ли гибель пилота быть связана с его ролью в крушении пассажирского самолета, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
Девятнадцатого марта 2018 года полиция Николаевской области на Украине сообщила, что бывший украинский пилот Владислав Волошин, которого подозревали в атаке на Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, покончил с собой. Имя Волошина присутствует в показаниях украинского военного, который проходит в России свидетелем по делу о малайзийском Boeing. Он говорил, что лайнер мог сбить самолет, который пилотировал Волошин.
Летчик Владислав Волошин
21 марта 2018, 18:03
Следствие озвучило пять версий самоубийства украинского летчика Волошина
В СБУ признают, что Волошин служил в украинской армии, однако утверждают, что в день катастрофы он полетов не совершал.
"Информация, которую мог бы прояснить Волошин, могла бы быть важной и могла бы подтвердить или исключить один из сценариев случившегося. Информация от Волошина могла идти в разрез с информацией, предоставленной украинскими военными, основываясь на которой Совместная следственная группа (ССГ) пришла к выводу о том, что в момент крушения рядом с MH17 не было военного самолета", - сказала адвокат.
Она отметила, что допросить Волошина в качестве свидетеля невозможно из-за его смерти.
"Это значит, что нам необходимо иметь больше свидетельств о причине его смерти. Защита хотела бы узнать у следователя, который расследовал смерть Волошина, к каким выводам он пришел, и есть ли вероятность, что его смерть не была случайной и была ли она связана с его ролью в крушении MH17", - заявила Сабине тен Дуссхате.
Люди возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Куала-Лумпур
7 августа 2019, 08:00Специальный репортаж
Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года
9 марта, 00:44
Дело о крушении Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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Владислав ВолошинMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Крушение малайзийского Boeing под ДонецкомСлужба безопасности УкраиныBoeing 777НидерландыВ мире
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