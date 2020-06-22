Под Курском выявлены два очага заражения COVID-19

"Там очень много людей, с мягко говоря не русскими фамилиями, как они там появились, я не знаю. Последнее тестирование им было сделано 24 дня назад. Я считаю, что это просто безобразие", - заявил замгубернатора, отметив, что власти разбираются в этой истории в течение всего дня, и к вечеру доложат Старовойту новые подробности.