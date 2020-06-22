Под Курском выявлены два очага заражения COVID-19

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Медики выявили два очага заражения COVID-19 у рабочих, участвующих в строительстве АЭС в Курчатове в Курской области, угроза распространения коронавируса среди местных жителей отсутствует.
"У нас в Курчатове две вспышки у подрядных организаций, которые работают на строительстве атомной станции. Понятно, что там ФМБА (федеральное медико-биологическое агентство – ред.) ведет контроль. Наша задача сделать так, чтобы очаги не распространились по Курчатову и области", - заявил губернатор региона Роман Старовойт на оперативном заседании областной администрации в понедельник.
Он отметил, что одной подрядной организацией является концерн "Титан-2". По словам руководства компании, на строительстве 26 человек с подтвержденным коронавирусом и более 200 контактных.
При этом, по его словам, у него имеются вопросы к "Титану-2".
"Там очень много людей, с мягко говоря не русскими фамилиями, как они там появились, я не знаю. Последнее тестирование им было сделано 24 дня назад. Я считаю, что это просто безобразие", - заявил замгубернатора, отметив, что власти разбираются в этой истории в течение всего дня, и к вечеру доложат Старовойту новые подробности.
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