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Распространение нового коронавируса
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Под Курском выявлены два очага заражения COVID-19
Медики выявили два очага заражения COVID-19 у рабочих, участвующих в строительстве АЭС в Курчатове в Курской области, угроза распространения коронавируса среди... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
титан-2
курская область
курчатов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, здоровье - общество, титан-2 , курская область, курчатов

Под Курском выявлены два очага заражения COVID-19

16:36 22.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фельдшер скорой медицинской помощи . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Медики выявили два очага заражения COVID-19 у рабочих, участвующих в строительстве АЭС в Курчатове в Курской области, угроза распространения коронавируса среди местных жителей отсутствует.
"У нас в Курчатове две вспышки у подрядных организаций, которые работают на строительстве атомной станции. Понятно, что там ФМБА (федеральное медико-биологическое агентство – ред.) ведет контроль. Наша задача сделать так, чтобы очаги не распространились по Курчатову и области", - заявил губернатор региона Роман Старовойт на оперативном заседании областной администрации в понедельник.
Он отметил, что одной подрядной организацией является концерн "Титан-2". По словам руководства компании, на строительстве 26 человек с подтвержденным коронавирусом и более 200 контактных.
При этом, по его словам, у него имеются вопросы к "Титану-2".
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
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"Там очень много людей, с мягко говоря не русскими фамилиями, как они там появились, я не знаю. Последнее тестирование им было сделано 24 дня назад. Я считаю, что это просто безобразие", - заявил замгубернатора, отметив, что власти разбираются в этой истории в течение всего дня, и к вечеру доложат Старовойту новые подробности.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоТитан-2Курская областьКурчатов
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