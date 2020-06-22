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В Париже возобновит работу Disneyland
Парижский парк развлечений Disneyland, закрытый весной из-за коронавируса, снова начнет принимать посетителей с 15 июля, говорится в коммюнике парка. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:55
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, disneyland, париж, в мире

В Париже возобновит работу Disneyland

16:34 22.06.2020 (обновлено: 16:55 22.06.2020)
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© РИА Новости / Русалина ДмитриеваДиснейленд в Париже
Диснейленд в Париже
© РИА Новости / Русалина Дмитриева
Диснейленд в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 июн - РИА Новости. Парижский парк развлечений Disneyland, закрытый весной из-за коронавируса, снова начнет принимать посетителей с 15 июля, говорится в коммюнике парка.
"Сегодня Disneyland Paris объявляет об открытии (тематических парков) Parc Disneyland и Parc Walt Disney Studios, а также отеля Disney"s Newport Bay Club и Disney Village с 15 июля", - написано в заявлении.
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Там отмечается, что в течение следующих месяцев будут открываться и другие отели из числа окружающих парки.
На территории парков будут применяться строгие меры безопасности для избежания распространения коронавируса. Например, билеты для посещения Disneyland можно будет приобрести только онлайн, а некоторые развлечения пока не будут доступны. В частности, посетители парков не смогут увидеть парад героев Disney и ночное шоу с иллюминацией. Любителям аттракционов также не будет доступна услуга Fastpass, помогающая избежать очередей на американские горки и другие объекты парков.
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