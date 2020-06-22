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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573315201.html
Голикова рассказала, когда приняли решение о голосовании и параде
Решение о проведении голосования по поправкам в конституцию было принято тогда, когда стало понятно, что эпидемия коронавируса отступает, заявила вице-премьер... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:33
распространение нового коронавируса
россия
парад победы
конституция рф
татьяна голикова
москва
общество
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, парад победы, конституция рф, татьяна голикова, москва, общество

Голикова рассказала, когда приняли решение о голосовании и параде

16:33 22.06.2020
1207
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает на заседании Совета Федерации РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн - РИА Новости. Решение о проведении голосования по поправкам в конституцию было принято тогда, когда стало понятно, что эпидемия коронавируса отступает, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Эпидемия имеет свои законы… Когда мы почувствовали, что эпидемия в Москве отступает и будет отступать, только тогда было возможно принять решение о проведении парада Победы и голосования за конституцию", - сказала Голикова в эфире Первого канала.
Парад Победы пройдет в Москве 24 июня. Общероссийское голосование по поправкам запланировано на 1 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Экраны в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ
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Распространение нового коронавирусаРоссияПарад ПобедыКонституция РФТатьяна ГоликоваМоскваОбщество
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