https://ria.ru/20200622/1573315201.html
Голикова рассказала, когда приняли решение о голосовании и параде
Решение о проведении голосования по поправкам в конституцию было принято тогда, когда стало понятно, что эпидемия коронавируса отступает, заявила вице-премьер... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:33
2020-06-22T16:33
распространение нового коронавируса
россия
парад победы
конституция рф
татьяна голикова
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728547_0:46:3034:1753_1400x0_80_0_0_d2df76ed62dd16d55e763b7a1658bb43.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200622/1573287066.html
1
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728547_0:46:3034:1753_1400x0_80_0_0_d2df76ed62dd16d55e763b7a1658bb43.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728547_214:0:2945:2048_1400x0_80_0_0_f471c44c2d06d00dbbae7de9e9e9612b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728547_555:0:2603:2048_1400x0_80_0_0_306f157d6c3400cb74af8b3f53094706.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, парад победы, конституция рф, татьяна голикова, москва, общество