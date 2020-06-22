Щипков: главный храм ВС РФ построен в стиле "модерн"

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Зеленая цветовая гамма главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" "совершенно не смущает", а вот сам стиль "модерн", в котором он построен, "приземлил" это церковное сооружение, считает первый заглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ Александр Щипков.
Комментируя в эфире телеканала "Спас" то, как он относится к убранству главного храма ВС РФ, Щипков заметил, что его лично храмовый "зеленый цвет совершенно не смущает и, может быть, даже и нравится".
"В целом у меня такое ощущение, что храм построен - уже традицинно - в стиле модерн, и что касается моего личного вкуса, то мне модерн вообще не очень нравится. Потому что, на мой взгляд, модерн, который пришел в начале XX века в Россию, убрал из храмового пространства то, что мы называли "небом на земле", - сказал Щипков.
По его словам, даже в церквях, построенных в стиле классицизма в XIX веке, это ощущение "неба на земле" сохранялось, а "в храмах модерна оно стало каким-то образом уходить".
"Но в целом, конечно, прежде чем выносить какое-то суждение, нужно поехать, посмотреть и, главное, побыть на богослужении, потому что когда стоишь на богослужении, молишься, лучше чувствуешь атмоферу того или иного храма", - добавил замглавы синодального отдела. Щипков сообщил, что пока не смог лично увидеть собор, однако обязательно это сделает.
Храм и военный музей возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из особенностей храма - образ Спаса Нерукотворного - самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики. Общая же площадь мозаик нижнего и верхнего храмов – почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора - 75 метров, что тоже символично - он был построен к 75-летию Победы. Диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год Победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области - места боев за Москву в ноябре 1941 года.