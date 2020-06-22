Щипков: главный храм ВС РФ построен в стиле "модерн"

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Зеленая цветовая гамма главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" "совершенно не смущает", а вот сам стиль "модерн", в котором он построен, "приземлил" это церковное сооружение, считает первый заглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ Александр Щипков.

Комментируя в эфире телеканала "Спас" то, как он относится к убранству главного храма ВС РФ, Щипков заметил, что его лично храмовый "зеленый цвет совершенно не смущает и, может быть, даже и нравится".

"В целом у меня такое ощущение, что храм построен - уже традицинно - в стиле модерн, и что касается моего личного вкуса, то мне модерн вообще не очень нравится. Потому что, на мой взгляд, модерн, который пришел в начале XX века в Россию, убрал из храмового пространства то, что мы называли "небом на земле", - сказал Щипков.

По его словам, даже в церквях, построенных в стиле классицизма в XIX веке, это ощущение "неба на земле" сохранялось, а "в храмах модерна оно стало каким-то образом уходить".

"Но в целом, конечно, прежде чем выносить какое-то суждение, нужно поехать, посмотреть и, главное, побыть на богослужении, потому что когда стоишь на богослужении, молишься, лучше чувствуешь атмоферу того или иного храма", - добавил замглавы синодального отдела. Щипков сообщил, что пока не смог лично увидеть собор, однако обязательно это сделает.