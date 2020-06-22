"Стену памяти" открыли в поселке Шайма на Вологодчине

"Стена памяти" в Шайме - один из проектов, который говорит о том, что патриотизм, тема Победы в Великой Отечественной войне для россиян остается крайне важной. И те поправки в Конституцию, по которым предстоит голосовать в ближайшие дни, ставят преграду всем разговорам по принижению роли России. Поэтому сегодня я бы ещё раз призвал наших вологжан прийти и высказать своё мнение по поправкам в Конституцию", - привели в пресс-службе слова Луценко, посетившего накануне Шайму.