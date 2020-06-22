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"Стену памяти" открыли в поселке Шайма на Вологодчине
Обелиск "Стена памяти" с фотографиями фронтовиков и тружеников тыла открылся в поселке Шайма Череповецкого района Вологодской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:31
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вологодская область, общество

"Стену памяти" открыли в поселке Шайма на Вологодчине

16:31 22.06.2020
117
© Depositphotos / xloadВологодский Кремль
Вологодский Кремль
© Depositphotos / xload
ВОЛОГДА, 22 июн – РИА Новости. Обелиск "Стена памяти" с фотографиями фронтовиков и тружеников тыла открылся в поселке Шайма Череповецкого района Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
Как сообщил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко, в марте в региональное отделение партии "Единая Россия" обратились представители инициативной группы посёлка с просьбой помочь реализовать проект.
Он добавил, что в работу включилось вологодское предприятие, которое изготовило "Стену памяти", силами другой компании стенд установили в центре посёлка.
В реализации проекта участвовали и сами жители: занимались благоустройством территории, сажали деревья и цветы.
Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз
Вчера, 06:45
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны
"Стена памяти" в Шайме - один из проектов, который говорит о том, что патриотизм, тема Победы в Великой Отечественной войне для россиян остается крайне важной. И те поправки в Конституцию, по которым предстоит голосовать в ближайшие дни, ставят преграду всем разговорам по принижению роли России. Поэтому сегодня я бы ещё раз призвал наших вологжан прийти и высказать своё мнение по поправкам в Конституцию", - привели в пресс-службе слова Луценко, посетившего накануне Шайму.
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Вологодская областьВологодская областьОбщество
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