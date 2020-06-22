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Источник раскрыл планы российских нефтяников по поставкам в Белоруссию
"Роснефть" в третьем квартале поставит в Белоруссию 2,5 миллиона тонн нефти, "Лукойл" - 923 тысячи тонн, "Сургутнефтегаз" - 847 тысяч, "Газпром нефть" - 435... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:35
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татнефть, газпром нефть, михаил гуцериев, славнефть, россия, сафмар, белоруссия, нефть, экономика

Источник раскрыл планы российских нефтяников по поставкам в Белоруссию

16:38 22.06.2020 (обновлено: 19:35 22.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Роснефть" в третьем квартале поставит в Белоруссию 2,5 миллиона тонн нефти, "Лукойл" - 923 тысячи тонн, "Сургутнефтегаз" - 847 тысяч, "Газпром нефть" - 435 тысяч, сообщил РИА Новости источник, знакомый с графиком поставок.
Поставки "Татнефти" в Белоруссию в третьем квартале запланированы в объеме 385 тысяч тонн, "Башнефти" - 213 тысяч. "Славнефть" поставит в республику 185 тысяч тонн, также рассказал источник.
"Роснефть" из своего общего объема поставок 1,242 миллиона тонн нефти отправит на Новополоцкий НПЗ, а 1,287 миллиона - на Мозырский. "Лукойл" и "Газпром нефть" всю свою нефть отправят в Мозырь, а "Сургутнефтегаз" и "Татнефть" - в Новополоцк.
Компании группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева ("Русснефть" и "Нефтиса")в третьем квартале планируют поставить в Белоруссию совокупно 290 тысяч тонн нефти, также сообщил собеседник агентства.
Как заявлял пресс-секретарь белорусского концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, Минэнерго РФ и белорусская сторона согласовали график поставок по магистральным нефтепроводам на НПЗ в Белоруссии 5,75 миллиона тонн нефти в третьем квартале, их будут осуществлять 10 компаний.
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ТатнефтьГазпром нефтьМихаил ГуцериевСлавнефтьРоссияСафмарБелоруссияНефтьЭкономика
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