Источник раскрыл планы российских нефтяников по поставкам в Белоруссию

"Роснефть" из своего общего объема поставок 1,242 миллиона тонн нефти отправит на Новополоцкий НПЗ, а 1,287 миллиона - на Мозырский. "Лукойл" и "Газпром нефть" всю свою нефть отправят в Мозырь, а "Сургутнефтегаз" и "Татнефть" - в Новополоцк.