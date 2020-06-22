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Распространение нового коронавируса
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Голикова объяснила низкую смертность от коронавируса в России
Россия рано закрыла границу с Китаем и сразу нарастила тестирование на коронавирус, поэтому в РФ низкая смертность от новой инфекции, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Голикова объяснила низкую смертность от коронавируса в России

16:30 22.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июня – РИА Новости. Россия рано закрыла границу с Китаем и сразу нарастила тестирование на коронавирус, поэтому в РФ низкая смертность от новой инфекции, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На самых ранних стадиях было принято очень сложное решение, я сейчас объясню, почему оно сложное, о резком наращивании тестирования, то есть выявления случаев новой коронавирусной инфекции. Все-таки Россия очень рано приняла запретительные меры и закрыла границу с Китаем. Мы считали, что основная угроза пойдет оттуда, и, как вы знаете, у нас долгое время не было завоза, вплоть до 29 февраля ни одного российского гражданина не имело диагноз новой коронавирусной инфекции", - сказала Голикова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, как России удалось добиться низкой смертности от коронавируса.
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Она отметила, что январь и февраль были использованы для подготовки медицинской сети для оказания медицинской помощи, в правительстве были очень долгие обсуждения о том, как Россия должна себя повести в этой ситуации и какие первоочередные меры она должна принять.
"И вот эти меры – наращивание тестирования, упрощение процедуры регистрации тестовых систем, которые в том числе завозились импортные на территорию РФ, разрешение без регистрации использовать эти тест-системы в случае, если они носят одноразовый характер, то есть очень много таких нюансов", - сказала она.
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Голикова также подчеркнула, что в прессе часто встречаются утверждения о недостоверности тестов. "Но я должна сказать, что мы не пренебрегали всеми возможностями, и это дало нам возможность очень серьезно нарастить выявляемость", - добавила вице-премьер.
"Я считаю, что очень достойно система оказалась готовой к этому вызову, и надо отдать должное, и я отдаю должное, нашим врачам, вчера был День медицинского работника, и большое спасибо им", - сказала она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваКитайОбщество
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