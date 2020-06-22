Голикова объяснила низкую смертность от коронавируса в России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июня – РИА Новости. Россия рано закрыла границу с Россия рано закрыла границу с Китаем и сразу нарастила тестирование на коронавирус , поэтому в РФ низкая смертность от новой инфекции, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

"На самых ранних стадиях было принято очень сложное решение, я сейчас объясню, почему оно сложное, о резком наращивании тестирования, то есть выявления случаев новой коронавирусной инфекции. Все-таки Россия очень рано приняла запретительные меры и закрыла границу с Китаем. Мы считали, что основная угроза пойдет оттуда, и, как вы знаете, у нас долгое время не было завоза, вплоть до 29 февраля ни одного российского гражданина не имело диагноз новой коронавирусной инфекции", - сказала Голикова в эфире Первого канала , отвечая на вопрос, как России удалось добиться низкой смертности от коронавируса.

Она отметила, что январь и февраль были использованы для подготовки медицинской сети для оказания медицинской помощи, в правительстве были очень долгие обсуждения о том, как Россия должна себя повести в этой ситуации и какие первоочередные меры она должна принять.

"И вот эти меры – наращивание тестирования, упрощение процедуры регистрации тестовых систем, которые в том числе завозились импортные на территорию РФ, разрешение без регистрации использовать эти тест-системы в случае, если они носят одноразовый характер, то есть очень много таких нюансов", - сказала она.

Голикова также подчеркнула, что в прессе часто встречаются утверждения о недостоверности тестов. "Но я должна сказать, что мы не пренебрегали всеми возможностями, и это дало нам возможность очень серьезно нарастить выявляемость", - добавила вице-премьер.

"Я считаю, что очень достойно система оказалась готовой к этому вызову, и надо отдать должное, и я отдаю должное, нашим врачам, вчера был День медицинского работника, и большое спасибо им", - сказала она.