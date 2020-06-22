Житель Омской области украл мощи святых и спрятал в колодце

В полицию обратилась староста храма Покрова пресвятой Богородицы, который находится в Оконешниковском районе Омской области, и сообщила о том, что ночью неизвестный вилами разбил окно и забрался в храм. Он похитил мощи Феодосия, архиепископа Черниговского, и Иоанна, митрополита Тобольского, и церковную утварь для совершения литургии, сообщили в УМВД по Омской области. Полицейские установили, что кражу совершил местный ранее судимый житель. Также отмечается, преступление произошло накануне 23 июня - дня памяти святителя Иоанна митрополита Тобольского.