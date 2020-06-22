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Житель Омской области украл мощи святых и спрятал в колодце
Омские полицейские задержали жителя области, который украл из сельского храма мощи святых и церковную утварь и спрятал в колодце, сообщила в понедельник... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:29
2020-06-22T16:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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ОМСК, 22 июн - РИА Новости.
Омские полицейские задержали жителя области, который украл из сельского храма мощи святых и церковную утварь и спрятал в колодце, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД по Омской области
.
В полицию обратилась староста храма Покрова пресвятой Богородицы, который находится в Оконешниковском районе Омской области, и сообщила о том, что ночью неизвестный вилами разбил окно и забрался в храм. Он похитил мощи Феодосия, архиепископа Черниговского, и Иоанна, митрополита Тобольского, и церковную утварь для совершения литургии, сообщили в УМВД по Омской области. Полицейские установили, что кражу совершил местный ранее судимый житель. Также отмечается, преступление произошло накануне 23 июня - дня памяти святителя Иоанна митрополита Тобольского.
"Оперативники получили информацию, что подозреваемый утром на рейсовом автобусе уехал в соседний район, а затем – в город Омск. По ориентировке в областном центре фигуранта задержал экипаж патрульно-постовой службы", - пояснили в региональном УМВД.
Капсулы с мощами святых полицейские обнаружили в заброшенном сельском доме. Церковная утварь была спрятана в колодце, сотрудникам полиции пришлось откачать воду. Найденное имущество вернули в храм. Возбуждено уголовное дело о краже, задержанного заключили под стражу.