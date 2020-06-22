Мини-парад для фронтовой медсестры: как военные ЦВО поздравили ветерана
Военнослужащие Центрального военного округа устроили мини-парад для медицинской сестры хирургического отделения – ветерана Великой Отечественной войны в Новосибирске.
98-летняя Александра Александровна Ракушева прошла войну в составе третьего Белорусского фронта. Победу она встретила уже в Берлине, где вместе со своим будущем мужем оставила автограф на стенах Рейхстага.
Военнослужащие Центрального военного округа устроили мини-парад для медицинской сестры хирургического отделения — ветерана Великой Отечественной войны в Новосибирске.
Девяностовосьмилетняя Александра Александровна Ракушева прошла войну в составе третьего Белорусского фронта. Победу она встретила уже в Берлине, где вместе со своим будущем мужем оставила автограф на стенах Рейхстага.
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