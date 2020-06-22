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Мини-парад для фронтовой медсестры: как военные ЦВО поздравили ветерана
Военнослужащие Центрального военного округа устроили мини-парад для медицинской сестры хирургического отделения — ветерана Великой Отечественной войны в Новосибирске.
2020-06-22T16:57
берлин (город)
общество - видео
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РИА Новости
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60
Мини-парад для фронтовой медсестры: как военные ЦВО поздравили ветерана
Военнослужащие Центрального военного округа устроили мини-парад для медицинской сестры хирургического отделения – ветерана Великой Отечественной войны в Новосибирске. 98-летняя Александра Александровна Ракушева прошла войну в составе третьего Белорусского фронта. Победу она встретила уже в Берлине, где вместе со своим будущем мужем оставила автограф на стенах Рейхстага.
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РИА Новости
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60
видео, берлин (город), общество - видео, видео
Мини-парад для фронтовой медсестры: как военные ЦВО поздравили ветерана
Военнослужащие Центрального военного округа устроили мини-парад для медицинской сестры хирургического отделения — ветерана Великой Отечественной войны в Новосибирске.
2020-06-22T16:29
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Мини-парад для фронтовой медсестры: как военные ЦВО поздравили ветерана

16:29 22.06.2020 (обновлено: 16:57 22.06.2020)
2485
Военнослужащие Центрального военного округа устроили мини-парад для медицинской сестры хирургического отделения — ветерана Великой Отечественной войны в Новосибирске.
Девяностовосьмилетняя Александра Александровна Ракушева прошла войну в составе третьего Белорусского фронта. Победу она встретила уже в Берлине, где вместе со своим будущем мужем оставила автограф на стенах Рейхстага.
5410002
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Берлин (город)Общество - ВидеоВидео
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