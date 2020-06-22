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Защита Бабарико не смогла посетить его в СИЗО
Представители защиты претендента на пост президента Белоруссии, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико в понедельник не смогли встретиться со своим... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:28
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Защита Бабарико не смогла посетить его в СИЗО

16:28 22.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко Задержание экс-главы Белгазпромбанка Виктор Бабарико
Задержание экс-главы Белгазпромбанка Виктор Бабарико
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Представители защиты претендента на пост президента Белоруссии, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико в понедельник не смогли встретиться со своим подзащитным в СИЗО КГБ в Минске из-за введенного там карантина на фоне эпидемиологической ситуации с COVID-19, сообщил РИА Новости один из адвокатов политика Александр Пыльченко.
"Сегодня мой коллега (адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский – ред.) пытался попасть к Виктору Дмитриевичу, но у него не получилось, в этой связи была подана жалоба. В СИЗО ссылаются на карантин, введенный из-за эпидемиологической ситуации", - сказал Пыльченко. Он отметил, что по имеющейся у адвокатов информации, запреты на посещения в СИЗО КГБ действуют для всех.
Пыльченко подчеркнул, что ограничения на посещение их клиента в СИЗО мешают осуществлению защиты, на которую их клиент имеет право согласно законодательству. Между тем, продолжил он, не понятно, когда начальником СИЗО КГБ будут отменены введенные ограничения из-за коронавируса. Адвокат добавил, что в таком случае целесообразно изменить для их подзащитного меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест, что позволило бы оказывать ему необходимую юридическую помощь в полном объеме. В этой связи Пыльченко не исключил, что в ближайшее время сторона защиты будет ходатайствовать об этом. Также, по его данным, Бабарико обжаловал избранную в его отношении меру пресечения. Пока не известно, когда судом будет рассмотрена эта жалоба, а также ранее поданные жалобы на задержание.
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет вплоть до решения выдвигаться кандидатом в президенты, прошли обыски. Комитет госконтроля (КГК) республики заявил, что на базе финансовой организации действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В прошлый четверг были задержаны Бабарико и его сын, глава избирательного штаба Эдуард. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Материалы "дела Белгазпромбанка" были переданы в Генпрокуратуру республики, которая дальнейшее расследование поручила КГБ. Отец и сын Бабарико помещены в СИЗО КГБ, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом адвокаты находятся под подпиской о неразглашении данных и суть обвинений пояснить не могут.
Здание КГБ Белоруссии в Минске
Вчера, 11:08
КГБ Белоруссии не комментирует ситуацию с обвинением отца и сына Бабарико
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. После этапа сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатами семь человек, в том числе Бабарико, продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДело БелгазпромбанкаБелгазпромбанкВиктор БабарикоКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗМинскБелоруссияВ мире
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