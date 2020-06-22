Защита Бабарико не смогла посетить его в СИЗО

"Сегодня мой коллега (адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский – ред.) пытался попасть к Виктору Дмитриевичу, но у него не получилось, в этой связи была подана жалоба. В СИЗО ссылаются на карантин, введенный из-за эпидемиологической ситуации", - сказал Пыльченко. Он отметил, что по имеющейся у адвокатов информации, запреты на посещения в СИЗО КГБ действуют для всех.

Пыльченко подчеркнул, что ограничения на посещение их клиента в СИЗО мешают осуществлению защиты, на которую их клиент имеет право согласно законодательству. Между тем, продолжил он, не понятно, когда начальником СИЗО КГБ будут отменены введенные ограничения из-за коронавируса. Адвокат добавил, что в таком случае целесообразно изменить для их подзащитного меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест, что позволило бы оказывать ему необходимую юридическую помощь в полном объеме. В этой связи Пыльченко не исключил, что в ближайшее время сторона защиты будет ходатайствовать об этом. Также, по его данным, Бабарико обжаловал избранную в его отношении меру пресечения. Пока не известно, когда судом будет рассмотрена эта жалоба, а также ранее поданные жалобы на задержание.