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В Москве рассказали о помощи предпринимателям
Более 8 тысяч предпринимателей получили помощь в Центре поддержки экономики Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:28
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир ефимов (политик), москва, экономика

В Москве рассказали о помощи предпринимателям

16:28 22.06.2020
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© Пресс-служба комплекса экономической политики имущественно-земельных отношений МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Пресс-служба комплекса экономической политики имущественно-земельных отношений Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 8 тысяч предпринимателей получили помощь в Центре поддержки экономики Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.
"За три месяца в Центр поддержки экономики Москвы поступило 8,1 тысячи обращений от бизнеса из 20 отраслей экономики, три четверти из них охвачены мерами поддержки бизнеса, принятыми правительством Москвы", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, его слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что Центр поддержки экономики Москвы был создан властями для оперативного взаимодействия с предпринимателями в условиях временных ограничений.
"Большая часть предложений бизнеса о необходимых мерах поддержки, поступивших в центр, нашли отражение в четырех антикризисных пакетах. Чаще всего в центр обращались представители торговли, бытовых услуг и производства, общепита, образования – все эти отрасли охвачены мерами поддержки", – цитируют в пресс-службе вице-мэра.
График снятия ограничений в Москве
8 июня, 20:11Распространение нового коронавируса
График снятия ограничений в Москве
Уточняется, что после постепенного снятия ограничений количество обращений в центр существенно снизилось – с тысячи до 200-300 обращений в неделю и теперь носят уточняющий характер о правилах и требованиях при возобновлении работы.
"В период, когда тысячи организаций начинают возобновлять свою работу Центр поддержки экономики Москвы продолжает консультировать предпринимателей без выходных. Кроме того, на сайте центра представлена полная информация о действующих в городе антикризисных мерах столичного и федерального правительства, работает сервис по автоматическому подбору мер и горячая линия", – сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, его слова приводятся в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир Ефимов (политик)МоскваЭкономика
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