В Москве рассказали о помощи предпринимателям

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 8 тысяч предпринимателей получили помощь в Центре поддержки экономики Более 8 тысяч предпринимателей получили помощь в Центре поддержки экономики Москвы , сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

"За три месяца в Центр поддержки экономики Москвы поступило 8,1 тысячи обращений от бизнеса из 20 отраслей экономики, три четверти из них охвачены мерами поддержки бизнеса, принятыми правительством Москвы", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов , его слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что Центр поддержки экономики Москвы был создан властями для оперативного взаимодействия с предпринимателями в условиях временных ограничений.

"Большая часть предложений бизнеса о необходимых мерах поддержки, поступивших в центр, нашли отражение в четырех антикризисных пакетах. Чаще всего в центр обращались представители торговли, бытовых услуг и производства, общепита, образования – все эти отрасли охвачены мерами поддержки", – цитируют в пресс-службе вице-мэра.

Уточняется, что после постепенного снятия ограничений количество обращений в центр существенно снизилось – с тысячи до 200-300 обращений в неделю и теперь носят уточняющий характер о правилах и требованиях при возобновлении работы.

"В период, когда тысячи организаций начинают возобновлять свою работу Центр поддержки экономики Москвы продолжает консультировать предпринимателей без выходных. Кроме того, на сайте центра представлена полная информация о действующих в городе антикризисных мерах столичного и федерального правительства, работает сервис по автоматическому подбору мер и горячая линия", – сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, его слова приводятся в сообщении.