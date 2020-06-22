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Голикова рассказала, как корректируют меры по поддержке россиян
Правительство знает о мнении россиян и в зависимости от него корректируют меры политики, меры по поддержке населения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:22
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала, как корректируют меры по поддержке россиян

16:22 22.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн - РИА Новости. Правительство знает о мнении россиян и в зависимости от него корректируют меры политики, меры по поддержке населения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Абсолютно в курсе, более чем. Конечно, мы знаем о чем думают, конечно, проводятся различные опросы, конечно, мы эти опросы читаем, их изучаем. Более того, на основе этих опросов даже корректируем меры своей политики, какие-то управленческие решения, меры, которые принимаются по поддержке населения, по поддержке бизнеса тоже, проверяем, в том числе, их чувствительность на этих опросах", - заявила Голикова в эфире Первого канала.
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Она также отметила, что мир впервые столкнулся с такой серьезной инфекцией, с таким вызовом, как коронавирус, и людям впервые пришлось так долго сидеть дома, изменить своим привычкам. Голикова добавила, что желание свободы, еще и летом, когда тепло, приводит к тому, что люди выходят на улицу и, вероятно, забывают о мерах предосторожности.
"Но, наверное, их трудно за это обвинить. Для себя я думала, как я к этому отношусь. Я ну так вот разделила людей на две группы, по-крупному если", - рассказала Голикова.
Она уточнила, что к ее первой группе относятся люди, которые не боятся коронавируса и пренебрегают мерами безопасности и придерживаются мнения, что если суждено переболеть, то переболеют, да еще и антитела получат. Вторая группа, по мнению Голиковой, - это люди, "которые в силу своих характерологических особенностей боятся инфекции, да и вообще всегда боялись, не потому что сейчас пандемия". В эту же группу она относит и тех, кто переболел или переболели их близкие, кто видел, как протекало это заболевание, с какими сложностями сталкиваются пациенты, врачи.
"И эти люди, они, как правило, более разумны по отношению к тем ограничениям, которые им предлагаются", - считает вице-премьер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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