Голикова рассказала, как корректируют меры по поддержке россиян

"Но, наверное, их трудно за это обвинить. Для себя я думала, как я к этому отношусь. Я ну так вот разделила людей на две группы, по-крупному если", - рассказала Голикова.

Она уточнила, что к ее первой группе относятся люди, которые не боятся коронавируса и пренебрегают мерами безопасности и придерживаются мнения, что если суждено переболеть, то переболеют, да еще и антитела получат. Вторая группа, по мнению Голиковой, - это люди, "которые в силу своих характерологических особенностей боятся инфекции, да и вообще всегда боялись, не потому что сейчас пандемия". В эту же группу она относит и тех, кто переболел или переболели их близкие, кто видел, как протекало это заболевание, с какими сложностями сталкиваются пациенты, врачи.