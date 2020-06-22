https://ria.ru/20200622/1573314127.html
В Тюменской области возобновят работу торговые центры
Торговые центры смогут возобновить работу в Тюменской области с 25 июня, также фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки, сообщил в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:22
2020-06-22T16:22
александр моор
тюменская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, тюменская область, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости.
Торговые центры смогут возобновить работу в Тюменской области
с 25 июня, также фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки, сообщил в понедельник журналистам глава региона Александр Моор
.
По последним данным, в области лабораторно подтвержден 2621 случай COVID-19. Всего врачи вылечили 1498 жителей региона, 16 человек скончались. Режим повышенной готовности в регионе действует до 28 июня.
"С 25 июня разрешить работу торговых центров, за исключением расположенных в них кинотеатров и развлекательных центров. Предприятия общественного питания, которые располагаются в торговых центрах, будут иметь возможность работать на вынос", - сказал Моор.
Также, по его словам, с 25 июня разрешается работа фитнес-центров при условии проведения индивидуальных занятий. С этой же даты спортсменам, которые являются членами сборных команд РФ по всем видам спорта, разрешаются тренировки.
Глава региона добавил, что в июне люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания получат дополнительные выплаты в размере двух тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что с 22 июня в Тюменской области открываются для посещения парки, скверы, набережные, а кафе и рестораны могут работать в формате летних веранд.