Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573314127.html
В Тюменской области возобновят работу торговые центры
Торговые центры смогут возобновить работу в Тюменской области с 25 июня, также фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки, сообщил в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:22
александр моор
тюменская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569336603_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_a86913f1c9bdb9c22b9d05837b691fc7.jpg
https://ria.ru/20200616/1573027706.html
https://ria.ru/20200527/1572072099.html
тюменская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569336603_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_a86913f1c9bdb9c22b9d05837b691fc7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569336603_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_6e1fb6df953a8da6ba67aab84b4265e0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569336603_205:0:2253:2048_1400x0_80_0_0_4e1f9f8fa9df8499ae7530990022bfad.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр моор, тюменская область, общество

В Тюменской области возобновят работу торговые центры

16:22 22.06.2020
3510
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ торговом центре
В торговом центре
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В торговом центре. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Торговые центры смогут возобновить работу в Тюменской области с 25 июня, также фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки, сообщил в понедельник журналистам глава региона Александр Моор.
По последним данным, в области лабораторно подтвержден 2621 случай COVID-19. Всего врачи вылечили 1498 жителей региона, 16 человек скончались. Режим повышенной готовности в регионе действует до 28 июня.
Виды Тюмени
16 июня, 20:21Тюменская область
Информсистемы в Тюменской области соответствуют нормам безопасности
"С 25 июня разрешить работу торговых центров, за исключением расположенных в них кинотеатров и развлекательных центров. Предприятия общественного питания, которые располагаются в торговых центрах, будут иметь возможность работать на вынос", - сказал Моор.
Также, по его словам, с 25 июня разрешается работа фитнес-центров при условии проведения индивидуальных занятий. С этой же даты спортсменам, которые являются членами сборных команд РФ по всем видам спорта, разрешаются тренировки.
Глава региона добавил, что в июне люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания получат дополнительные выплаты в размере двух тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что с 22 июня в Тюменской области открываются для посещения парки, скверы, набережные, а кафе и рестораны могут работать в формате летних веранд.
Губернатор Тюменской области Александр Моор
27 мая, 16:44Тюменская область
Моор: все суммы медикам за апрель в Тюменской области выплачены
711000
Обсудить 0
Александр МоорТюменская областьОбщество
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала, как корректируют меры по поддержке россиян
Тюмень
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Голикова заявила о наличии договоренностей по возобновлению полетов
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова объяснила низкую смертность от коронавируса в России
Сотрудник полиции
Житель Омской области украл мощи святых и спрятал в колодце
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
Минкомсвязь назвала причины разблокировки Telegram
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает на заседании Совета Федерации РФ
Голикова рассказала, когда приняли решение о голосовании и параде
Задержание экс-главы Белгазпромбанка Виктор Бабарико
Защита Бабарико не смогла посетить его в СИЗО
Президент РФ Владимир Путин
Голикова рассказала об отношении Путина к снятию ограничений по COVID-19
Диснейленд в Париже
В Париже возобновит работу Disneyland
Георгий Габуния
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса достигло 262
Стоп-кадр динамического изображения прохождения тени от кольцевого солнечного затмения по земной поверхности, снятого спутником Электро-Л №2
"Роскосмос" показал, как тень от солнечного затмения проходит по Земле
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила расходы на здравоохранение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россияне не стали покупать меньше мороженого, несмотря на COVID-19
03:48Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
Лента новостейМолния