В Тюменской области возобновят работу торговые центры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Торговые центры смогут возобновить работу в Торговые центры смогут возобновить работу в Тюменской области с 25 июня, также фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки, сообщил в понедельник журналистам глава региона Александр Моор

По последним данным, в области лабораторно подтвержден 2621 случай COVID-19. Всего врачи вылечили 1498 жителей региона, 16 человек скончались. Режим повышенной готовности в регионе действует до 28 июня.

"С 25 июня разрешить работу торговых центров, за исключением расположенных в них кинотеатров и развлекательных центров. Предприятия общественного питания, которые располагаются в торговых центрах, будут иметь возможность работать на вынос", - сказал Моор.

Также, по его словам, с 25 июня разрешается работа фитнес-центров при условии проведения индивидуальных занятий. С этой же даты спортсменам, которые являются членами сборных команд РФ по всем видам спорта, разрешаются тренировки.

Глава региона добавил, что в июне люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания получат дополнительные выплаты в размере двух тысяч рублей.