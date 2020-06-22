Голикова заявила о наличии договоренностей по возобновлению полетов

"Мы очень внимательно следим за авиационными властями других стран. Как правило, у нас существуют симметричные договоренности о полетах, но каждая страна сейчас меряет себя исходя из эпидситуации. И она для себя определяет те страны, которые благополучные или неблагополучные в эпидемиологическом плане. Уже сейчас у нас есть свои какие-то прикидки, которые мы делаем для себя, когда бы это могло быть, но очевидно, что мы зависим от наших партнеров, и здесь только симметричные решения", - сказала Голикова в эфире Первого канала.