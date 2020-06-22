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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
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https://ria.ru/20200622/1573314095.html
Голикова заявила о наличии договоренностей по возобновлению полетов
Существуют симметричные договоренности о возобновлении полетов в другие страны, но каждое государство само определяет благополучные и неблагополучные страны,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:22
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, в мире

Голикова заявила о наличии договоренностей по возобновлению полетов

16:22 22.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди в аэропорту Шереметьево в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн - РИА Новости. Существуют симметричные договоренности о возобновлении полетов в другие страны, но каждое государство само определяет благополучные и неблагополучные страны, исходя из эпидемиологической ситуации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
"Мы очень внимательно следим за авиационными властями других стран. Как правило, у нас существуют симметричные договоренности о полетах, но каждая страна сейчас меряет себя исходя из эпидситуации. И она для себя определяет те страны, которые благополучные или неблагополучные в эпидемиологическом плане. Уже сейчас у нас есть свои какие-то прикидки, которые мы делаем для себя, когда бы это могло быть, но очевидно, что мы зависим от наших партнеров, и здесь только симметричные решения", - сказала Голикова в эфире Первого канала.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыТатьяна ГоликоваВ мире
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