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https://ria.ru/20200622/1573313742.html
Минкомсвязь назвала причины разблокировки Telegram
Решение о разблокировке Telegram принято в связи с невозможностью его заблокировать, а также из-за активного сотрудничества представителей мессенджера по... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:19
ситуация вокруг telegram
возможная блокировка telegram
telegram (приложение)
алексей волин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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https://cdn24.img.ria.ru/images/155091/14/1550911488_0:0:3152:1774_1400x0_80_0_0_4a76c1dbe69081e7a93d064cea315ba9.jpg
https://ria.ru/20200622/1573310945.html
То есть Дуров стал сотрудничать после знакомства со спецслужбами Америки. Понял, что свои все же ближе. Хехехе.))
31
Про сотрудничество Дурова - это просто для сохранения лица Минкомсвязи
29
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155091/14/1550911488_0:0:3152:1774_1400x0_80_0_0_4a76c1dbe69081e7a93d064cea315ba9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация вокруг telegram, возможная блокировка telegram, telegram (приложение), алексей волин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество

Минкомсвязь назвала причины разблокировки Telegram

16:17 22.06.2020 (обновлено: 17:19 22.06.2020)
3212
© РИА Новости / Александр НатрускинЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
© РИА Новости / Александр Натрускин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Решение о разблокировке Telegram принято в связи с невозможностью его заблокировать, а также из-за активного сотрудничества представителей мессенджера по вопросам борьбы с терроризмом, сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
"Решение (о разблокировке Telegram - ред.) было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения", - сказал Волин в рамках онлайн-дискуссии "Новый мировой политический нарратив: стиль и слог – 2020" клуба "Валдай".
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Ситуация вокруг TelegramВозможная блокировка TelegramTelegram (приложение)Алексей ВолинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииОбщество
Популярные комментарии
То есть Дуров стал сотрудничать после знакомства со спецслужбами Америки. Понял, что свои все же ближе. Хехехе.))
22 июня, 16:33
Андрей Левицкий
17400010
Про сотрудничество Дурова - это просто для сохранения лица Минкомсвязи
22 июня, 16:38
Иван Чугайнов
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