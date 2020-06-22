https://ria.ru/20200622/1573313742.html
Минкомсвязь назвала причины разблокировки Telegram
Решение о разблокировке Telegram принято в связи с невозможностью его заблокировать, а также из-за активного сотрудничества представителей мессенджера по... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:17
2020-06-22T17:19
ситуация вокруг telegram
возможная блокировка telegram
telegram (приложение)
алексей волин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
общество
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https://cdn24.img.ria.ru/images/155091/14/1550911488_0:0:3152:1774_1400x0_80_0_0_4a76c1dbe69081e7a93d064cea315ba9.jpg
https://ria.ru/20200622/1573310945.html
Андрей Левицкий
То есть Дуров стал сотрудничать после знакомства со спецслужбами Америки. Понял, что свои все же ближе. Хехехе.))
31
Иван Чугайнов
Про сотрудничество Дурова - это просто для сохранения лица Минкомсвязи
29
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155091/14/1550911488_0:0:3152:1774_1400x0_80_0_0_4a76c1dbe69081e7a93d064cea315ba9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация вокруг telegram, возможная блокировка telegram, telegram (приложение), алексей волин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество