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Голикова оценила расходы на здравоохранение
Расходы на здравоохранение в РФ составят около 3,8% ВВП без учета частной медицины, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:23
татьяна голикова
экономика
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татьяна голикова, экономика

Голикова оценила расходы на здравоохранение

16:13 22.06.2020 (обновлено: 17:23 22.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн - РИА Новости. Расходы на здравоохранение в РФ составят около 3,8% ВВП без учета частной медицины, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

"Я бы была рада похвастаться, но та цифра, которую я приводила в 2010 году (3,9% - ред.), она практически такая же как сейчас, но это без расходов частной медицины. Я думаю, что где-то будет 3,8% приблизительно", - сказала Голикова в интервью Первому каналу, отвечая на просьбу прокомментировать прогнозы расходов на здравоохранение в РФ.

В секретариате вице-премьера уточнили, что речь идет о расходах на медицину в 2020 году.
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