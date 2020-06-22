https://ria.ru/20200622/1573313493.html
Голикова оценила расходы на здравоохранение
Расходы на здравоохранение в РФ составят около 3,8% ВВП без учета частной медицины, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:13
2020-06-22T17:23
татьяна голикова
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, экономика