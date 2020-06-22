Голикова оценила расходы на здравоохранение

"Я бы была рада похвастаться, но та цифра, которую я приводила в 2010 году (3,9% - ред.), она практически такая же как сейчас, но это без расходов частной медицины. Я думаю, что где-то будет 3,8% приблизительно", - сказала Голикова в интервью Первому каналу, отвечая на просьбу прокомментировать прогнозы расходов на здравоохранение в РФ.