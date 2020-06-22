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В Ивановской области легковушка сбила мотоцикл с двумя подростками
Легковой автомобиль в Ивановской области сбил двух подростков, ехавших на мотоцикле, один мальчик скончался, второй доставлен в больницу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:12
ивановская область
тейковский район
происшествия
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ивановская область, тейковский район, происшествия

В Ивановской области легковушка сбила мотоцикл с двумя подростками

16:12 22.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
БРЯНСК, 22 июн – РИА Новости. Легковой автомобиль в Ивановской области сбил двух подростков, ехавших на мотоцикле, один мальчик скончался, второй доставлен в больницу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
По его информации, ДТП произошло в понедельник в селе Крапивново Тейковского района Ивановской области в понедельник.
"Водитель автомобиля Renault Duster двигался по проезжей части, куда с обочины выскочил мотоцикл с двумя ребятами. Автомобиль сбил мотоцикл вместе с детьми, один мальчик погиб, второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что дети опознаны, им по 15 лет. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.
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