В Ивановской области легковушка сбила мотоцикл с двумя подростками

"Водитель автомобиля Renault Duster двигался по проезжей части, куда с обочины выскочил мотоцикл с двумя ребятами. Автомобиль сбил мотоцикл вместе с детьми, один мальчик погиб, второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу", - сказал собеседник агентства.