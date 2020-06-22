https://ria.ru/20200622/1573313426.html
В Ивановской области легковушка сбила мотоцикл с двумя подростками
Легковой автомобиль в Ивановской области сбил двух подростков, ехавших на мотоцикле, один мальчик скончался, второй доставлен в больницу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:12
2020-06-22T16:12
ивановская область
тейковский район
происшествия
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https://ria.ru/20200525/1571945429.html
ивановская область
тейковский район
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, тейковский район, происшествия