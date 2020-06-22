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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573313193.html
Голикова рассказала об отношении Путина к снятию ограничений по COVID-19
Президент России Владимир Путин осторожно относится к снятию ограничительных мероприятий, введенных из-за распространения коронавируса, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин

Голикова рассказала об отношении Путина к снятию ограничений по COVID-19

16:07 22.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осторожно относится к снятию ограничительных мероприятий, введенных из-за распространения коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Президент особенно на всех первых этапах, когда у нас пошел рост, очень внимательно следил за этой ситуацией, он реально советовался с эпидемиологами, без нашего участия он сам с ними разговаривал по телефону, общался со мной, с другими коллегами и очень осторожно относился к открытию и продолжает относиться осторожно к открытию и снятию ограничительных мероприятий ", - сказала Голикова в эфире Первого канала.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
16101035
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