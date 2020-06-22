Полиция задержала подозреваемого в поджоге часовни в Горном Алтае

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в поджоге часовни Архангела Михаила, возведенной в память о погибших в Горном Алтае альпинистах и спасателях, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщала 14 июня Горноалтайская епархия.
По данным МВД, оперативники установили, что к поджогу может быть причастен гражданин одного из государств ближнего зарубежья, которого местные жители видели недалеко от места происшествия за несколько дней до пожара.
"Полицейские задержали подозреваемого в поджоге часовни Архангела Михаила, расположенной недалеко от озера Ак-Кем в Республике Алтай", - сказала Волк.
Следователем заведено дело по статье 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"), решается вопрос о мере пресечения.