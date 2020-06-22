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Полиция задержала подозреваемого в поджоге часовни в Горном Алтае
Полицейские задержали подозреваемого в поджоге часовни Архангела Михаила, возведенной в память о погибших в Горном Алтае альпинистах и спасателях, сообщила... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:05
горный алтай
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горный алтай, ирина волк, новости - религия и мировоззрение, происшествия

Полиция задержала подозреваемого в поджоге часовни в Горном Алтае

16:05 22.06.2020
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© Фото : Горноалтайская епархия РПЦПожар в часовне в честь Михаила Архангела у подножия горы Белуха
Пожар в часовне в честь Михаила Архангела у подножия горы Белуха
© Фото : Горноалтайская епархия РПЦ
Пожар в часовне в честь Михаила Архангела у подножия горы Белуха
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в поджоге часовни Архангела Михаила, возведенной в память о погибших в Горном Алтае альпинистах и спасателях, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщала 14 июня Горноалтайская епархия.
По данным МВД, оперативники установили, что к поджогу может быть причастен гражданин одного из государств ближнего зарубежья, которого местные жители видели недалеко от места происшествия за несколько дней до пожара.
"Полицейские задержали подозреваемого в поджоге часовни Архангела Михаила, расположенной недалеко от озера Ак-Кем в Республике Алтай", - сказала Волк.
Следователем заведено дело по статье 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"), решается вопрос о мере пресечения.
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Горный АлтайИрина ВолкНовости - Религия и мировоззрениеПроисшествия
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