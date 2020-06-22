"Нижнекамскнефтехим" ставит оборудование на новом этиленовом комплексе

КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Компания "Нижнекамскнефтехим" в понедельник начала установку крупногабаритного оборудования на строящемся этиленовом комплексе – колонна первичного фракционирования весом более 640 тонн была изготовлена в Компания "Нижнекамскнефтехим" в понедельник начала установку крупногабаритного оборудования на строящемся этиленовом комплексе – колонна первичного фракционирования весом более 640 тонн была изготовлена в Южной Корее и доставлена в Нижнекамск по воде, сообщает компания.

"На строительной площадке нового олефинового комплекса (ЭП-600) ПАО "Нижнекамскнефтехим" установили первую единицу крупнотоннажного технологического оборудования – колонну первичного фракционирования… Колонна изготовлена в Южной Корее. В Нижнекамск ее доставили по водному пути", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что транспортировка оборудования заняла два месяца. К монтажу специалисты привлекли уникальный крупнотоннажный кран DEMAG CC грузоподъемностью 1,6 тысячи тонн. На подготовительные работы, установку и закрепление колонны на фундаменте требуется почти двое суток.

Как рассказал директор ЭП-600 Ленар Нагимуллин, в настоящее время ведется доставка еще 17 единиц крупнотоннажного оборудования. Всего в навигационный период 2020 года, с июня по сентябрь для нового этиленового комплекса поступит 264 единицы оборудования. Сейчас на строительной площадке работают свыше 800 специалистов, все работы выполняются в соответствии с графиком. Ввод нового ЭП-600 запланирован на 2023 год.

Проект нового комплекса по производству олефинов ПАО "Нижнекамскнефтехим" включен в долгосрочную стратегию развития химического и нефтехимического комплексов РФ на период до 2030 года, стратегию социально-экономического развития Татарстана, перечень приоритетных инвестиционных проектов Приволжского федерального округа, инвестиционный меморандум Татарстана. Его основная цель – снижение экспорта нефтегазохимического сырья и увеличение выработки целевых продуктов (каучуков и пластиков) с высокой стоимостью. Наряду с производством этилена 600 тысяч тонн в год здесь будут выпускать пропилен, бензол и бутадиен.

Нижнекамскнефтехим " ведет работу над проектом строительства нового этиленового комплекса мощностью 1,2 миллиона тонн в год в две очереди – по 600 тысяч тонн. Комплекс позволит увеличить производительность по этилену до 1,8 миллиона тонн в год, по пластикам – до 2,5 миллиона тонн. Для реализации этого масштабного проекта по контракту с компанией Linde AG в мае 2018 года было подписано кредитное соглашение с консорциумом из пяти банков ФРГ , организованное Deutsche Bank AG на сумму 807 миллионов евро на срок до конца 2032 года.