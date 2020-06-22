Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей

"И вот в 2017 году было принято решение, и здесь мы уже пошли более активными шагами по его наращиванию. Да, он, наверное, недостаточный, это наша стратегическая задача, над которой мы сейчас работаем, и будем дальше двигаться по увеличению минимального размера оплаты труда", - заявила Голикова в эфире Первого канала.