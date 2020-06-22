Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала увеличение размера минимального размера оплаты труда стратегической задачей и заявила, что Россия будет и дальше ее решать.
Он отметила, что очень долгое время не менялась стратегия в отношении минимального размера оплаты труда, и в 2017 году были приняты решения об изменении подхода к минимальному размеру оплаты труда. До того он выполнял функцию, которая была никак не связана с потребительской корзиной и с прожиточным минимумом.
"И вот в 2017 году было принято решение, и здесь мы уже пошли более активными шагами по его наращиванию. Да, он, наверное, недостаточный, это наша стратегическая задача, над которой мы сейчас работаем, и будем дальше двигаться по увеличению минимального размера оплаты труда", - заявила Голикова в эфире Первого канала.