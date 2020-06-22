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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573312664.html
Голикова отметила снижение числа тяжелых пациентов с коронавирусом
Цифры по новым выявленным случаям коронавируса в стране не пугают, потому что число тяжелых пациентов снижается, очень многие выздоравливают, заявила... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:04
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7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова отметила снижение числа тяжелых пациентов с коронавирусом

15:56 22.06.2020 (обновлено: 16:04 22.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн - РИА Новости. Цифры по новым выявленным случаям коронавируса в стране не пугают, потому что число тяжелых пациентов снижается, очень многие выздоравливают, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Несмотря на то, что он (коронавирус - ред.) не ушел, он с нами, мы по-прежнему должны оберегаться и по-прежнему должны щадить наших врачей с точки зрения тяжелых больных пациентов. Но тем не менее нас цифры, которые мы сейчас фиксируем по стране, не пугают, потому что мы видим... снижение тяжелых (больных - ред.) в поликлинических и больничных учреждениях и, наконец, выздоровление в большем количестве", - сказала Голикова в эфире Первого канала.
Число выявленных заболевших коронавирусом в РФ выросло на 7600 за сутки до 592 280, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в понедельник. За сутки в стране выписаны 4 705 человек после коронавируса, за все время - 344 416.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
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