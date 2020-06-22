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Голикова отметила снижение числа тяжелых пациентов с коронавирусом
Цифры по новым выявленным случаям коронавируса в стране не пугают, потому что число тяжелых пациентов снижается, очень многие выздоравливают, заявила... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:56
2020-06-22T16:04
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здоровье - общество
татьяна голикова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн - РИА Новости.
Цифры по новым выявленным случаям коронавируса
в стране не пугают, потому что число тяжелых пациентов снижается, очень многие выздоравливают, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
.
"Несмотря на то, что он (коронавирус - ред.) не ушел, он с нами, мы по-прежнему должны оберегаться и по-прежнему должны щадить наших врачей с точки зрения тяжелых больных пациентов. Но тем не менее нас цифры, которые мы сейчас фиксируем по стране, не пугают, потому что мы видим... снижение тяжелых (больных - ред.) в поликлинических и больничных учреждениях и, наконец, выздоровление в большем количестве", - сказала Голикова в эфире Первого канала.
Число выявленных заболевших коронавирусом в РФ выросло на 7600 за сутки до 592 280, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в понедельник. За сутки в стране выписаны 4 705 человек после коронавируса, за все время - 344 416.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.