Голикова отметила снижение числа тяжелых пациентов с коронавирусом

"Несмотря на то, что он (коронавирус - ред.) не ушел, он с нами, мы по-прежнему должны оберегаться и по-прежнему должны щадить наших врачей с точки зрения тяжелых больных пациентов. Но тем не менее нас цифры, которые мы сейчас фиксируем по стране, не пугают, потому что мы видим... снижение тяжелых (больных - ред.) в поликлинических и больничных учреждениях и, наконец, выздоровление в большем количестве", - сказала Голикова в эфире Первого канала.