https://ria.ru/20200622/1573312468.html
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 31 310
За сутки 18 новых заражений COVID-19 выявлено в Швейцарии, с момента вспышки в стране заболело 31 310 человек, заявили в понедельник в Федеральном офисе... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:52
2020-06-22T15:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
евросоюз
великобритания
швейцария
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, евросоюз, великобритания, швейцария, в мире
ЖЕНЕВА, 22 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова.
За сутки 18 новых заражений COVID-19
выявлено в Швейцарии
, с момента вспышки в стране заболело 31 310 человек, заявили в понедельник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 22 июня, за сутки в стране было зарегистрировано 18 новых заражений (35 накануне). Таким образом, общее число заболевших составило 31 310 человек, всего скончалось 1 680 человек.
Всего с начала эпидемии было проведено 509 600 тестов на выявление COVID-19. Вирус был найден в 7% случаев.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек.
Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза
, ЕАСТ и Великобритании
. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.