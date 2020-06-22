Голикова заявила об отсутствии проблем с СИЗ в России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн - РИА Новости. Нехватки средств индивидуальной защиты в России нет, она была лишь в начале эпидемии коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Я не могу скрывать, что в начале эпидемии (COVID-19 – ред.) проблемы у нас со средствами индивидуальной защиты были – ни в одной стране мира, и наша не исключение, не были готовы к такой масштабной пандемической инфекции, которую мы с вами наблюдали, наблюдаем, и, я думаю, будем какое-то время наблюдать. <…> Сегодня у нас этой проблемы нет", - сказала Голикова в эфире Первого канала.
Отвечая на вопрос, какую оценку по 20-балльной шкале можно поставить РФ за борьбу с коронавирусом, Голикова ответила: "Близкую к 20".
Она также добавила, что сегодня в России имеется 180 тысяч коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.