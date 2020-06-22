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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573312438.html
Голикова заявила об отсутствии проблем с СИЗ в России
Нехватки средств индивидуальной защиты в России нет, она была лишь в начале эпидемии коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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У нас зато остались проблемы с засилием некомпетентных людей во власти.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564203074_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_c77cb512bba95b000afa12cc5d96338d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова заявила об отсутствии проблем с СИЗ в России

15:52 22.06.2020 (обновлено: 16:04 22.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн - РИА Новости. Нехватки средств индивидуальной защиты в России нет, она была лишь в начале эпидемии коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Я не могу скрывать, что в начале эпидемии (COVID-19 – ред.) проблемы у нас со средствами индивидуальной защиты были – ни в одной стране мира, и наша не исключение, не были готовы к такой масштабной пандемической инфекции, которую мы с вами наблюдали, наблюдаем, и, я думаю, будем какое-то время наблюдать. <…> Сегодня у нас этой проблемы нет", - сказала Голикова в эфире Первого канала.
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Отвечая на вопрос, какую оценку по 20-балльной шкале можно поставить РФ за борьбу с коронавирусом, Голикова ответила: "Близкую к 20".
Она также добавила, что сегодня в России имеется 180 тысяч коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
Популярные комментарии
У нас зато остались проблемы с засилием некомпетентных людей во власти.
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ААнтивирус
2800301
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