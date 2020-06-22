Лукашенко напомнил военным о "железобетонной задаче"

"Мною поставлена железобетонная задача: если мы хотим защититься, мы должны основные боеприпасы и оружие производить сами", - заявил глава государства в понедельник на встрече с воинским коллективом во время посещения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Подробности приводит пресс-служба главы государства.

"И дальше мы будем стараться производить свое, начиная от стрелкового оружия и заканчивая самыми современными ракетами типа "Полонез" и еще лучше. Конечно, у нас нет таких возможностей, как у некоторых… Но, тем не менее, дисциплина, исполнительность, мозги, возможность и способность собрать в кулак по копейке - и видите, мы кое-что научились делать. Это наше преимущество, и мы им будем пользоваться дальше - производить отечественные образцы вооружения и техники", - заметил Лукашенко.