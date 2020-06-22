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Лукашенко напомнил военным о "железобетонной задаче"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил военным, что ранее поставил "железобетонную задачу" самостоятельно производить в республике основные... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:50
александр лукашенко
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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александр лукашенко, белоруссия, оон, в мире

Лукашенко напомнил военным о "железобетонной задаче"

15:50 22.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил военным, что ранее поставил "железобетонную задачу" самостоятельно производить в республике основные боеприпасы и оружие.
В ноябре 2018 года в Государственном военно-промышленном комитете Белоруссии заявляли, что ведется работа по созданию собственного производства стрелкового оружия и боеприпасов к нему.
"Мною поставлена железобетонная задача: если мы хотим защититься, мы должны основные боеприпасы и оружие производить сами", - заявил глава государства в понедельник на встрече с воинским коллективом во время посещения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Подробности приводит пресс-служба главы государства.
По словам президента, многое в этом направлении уже сделано, но многое еще предстоит реализовать.
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"И дальше мы будем стараться производить свое, начиная от стрелкового оружия и заканчивая самыми современными ракетами типа "Полонез" и еще лучше. Конечно, у нас нет таких возможностей, как у некоторых… Но, тем не менее, дисциплина, исполнительность, мозги, возможность и способность собрать в кулак по копейке - и видите, мы кое-что научились делать. Это наше преимущество, и мы им будем пользоваться дальше - производить отечественные образцы вооружения и техники", - заметил Лукашенко.
Он считает, что в Белоруссии создана и эффективно функционирует система обеспечения национальной безопасности, основу которой составляют Вооруженные силы. По словам Лукашенко, поддержание боеспособности ВС особенно актуально в условиях обострения глобальных противоречий, когда нарастает военная эскалация, девальвирована роль международных организаций, включая ООН и ОБСЕ. Белорусский лидер также обратил внимание на продолжающиеся попытки отдельных государств переписать историю, принизить роль Белоруссии во Второй мировой войне и умалить значимость Великой Победы для судеб человечества.
"Мы сопротивляемся, это тоже и наше достояние", - заметил Лукашенко, напомнив о многочисленных жертвах войны среди жителей Белоруссии. "Поэтому мы не можем отдать эту победу", - добавил он.
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131610410
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