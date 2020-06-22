Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573312198.html
В Свердловской области режим повышенной готовности продлили до 29 июня
Режим повышенной готовности из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации продлен в Свердловской области до 29 июня, сообщил в понедельник глава региона... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
евгений куйвашев
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529045_0:0:3030:1704_1400x0_80_0_0_4dee6ce0d32b9a6bb41c0246a9f7927c.jpg
https://ria.ru/20200622/1573290835.html
https://ria.ru/20200618/1573124216.html
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529045_0:0:3030:1704_1400x0_80_0_0_4dee6ce0d32b9a6bb41c0246a9f7927c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529045_97:0:2828:2048_1400x0_80_0_0_2eae97989347272007f37c936f57cc35.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529045_438:0:2486:2048_1400x0_80_0_0_5962cde61e3e0863c20a30a189427547.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, здоровье - общество, евгений куйвашев, свердловская область

В Свердловской области режим повышенной готовности продлили до 29 июня

15:50 22.06.2020
1206
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации продлен в Свердловской области до 29 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 11 129 случаев заболевания. Всего врачи вылечили 5566 свердловчан, 71 человек скончался.

"Подписал указ о продлении всех ограничительных мер еще на неделю — до 29 июня", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Глава региона подчеркнул, что ежедневная динамика по количеству заболевших снижается, поэтому, если тенденция сохранится, то он рассмотрит возможность ослабления режима повышенной готовности досрочно.
Машина скорой помощи
Вчера, 12:01Распространение нового коронавируса
В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 71
Ранее губернатор разрешил проведение официальных, а также массовых спортивных мероприятий на стадионах открытого типа с количеством зрителей не больше 10% от вместимости спортивного объекта. Также разрешено было возобновить работу косметологам, визажистам, организациям, оказывающим услуги массажа и солярия, также фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
18 июня, 14:19Распространение нового коронавируса
В Свердловской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоЕвгений КуйвашевСвердловская область
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Лукашенко напомнил военным о "железобетонной задаче"
Зоран Миланович
Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
Логотип мессенджера Telegram
В Минкомсвязи напомнили, что Telegram был заблокирован по решению суда
Галина Дашевская
Актрису Галину Дашевскую похоронили на Калитниковском кладбище в Москве
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Машина скорой помощи
В Москве опровергли данные об отказе врачей госпитализировать пенсионера
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова заявила об отсутствии проблем с СИЗ в России
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
Генерал ФСБ прокомментировал задержание курского полицейского за измену
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат Ефремова рассказал, сколько актер выпил перед аварией
Биолог за работой с микроскопом
В Тюмени сотрудники станции переливания крови заболели COVID-19
Скорая помощь
В Брянске один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси в доме
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова отметила снижение числа тяжелых пациентов с коронавирусом
Медик в машине скорой помощи
В Свердловской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 70
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россияне не стали покупать меньше мороженого, несмотря на COVID-19
03:48Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
Лента новостейМолния