В Свердловской области режим повышенной готовности продлили до 29 июня

По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 11 129 случаев заболевания. Всего врачи вылечили 5566 свердловчан, 71 человек скончался.

"Подписал указ о продлении всех ограничительных мер еще на неделю — до 29 июня", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Глава региона подчеркнул, что ежедневная динамика по количеству заболевших снижается, поэтому, если тенденция сохранится, то он рассмотрит возможность ослабления режима повышенной готовности досрочно.

Ранее губернатор разрешил проведение официальных, а также массовых спортивных мероприятий на стадионах открытого типа с количеством зрителей не больше 10% от вместимости спортивного объекта. Также разрешено было возобновить работу косметологам, визажистам, организациям, оказывающим услуги массажа и солярия, также фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки.