https://ria.ru/20200622/1573312198.html
В Свердловской области режим повышенной готовности продлили до 29 июня
Режим повышенной готовности из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации продлен в Свердловской области до 29 июня, сообщил в понедельник глава региона... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:50
2020-06-22T15:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
евгений куйвашев
свердловская область
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свердловская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, здоровье - общество, евгений куйвашев, свердловская область
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости.
Режим повышенной готовности из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации продлен в Свердловской области
до 29 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев
.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 11 129 случаев заболевания. Всего врачи вылечили 5566 свердловчан, 71 человек скончался.
"Подписал указ о продлении всех ограничительных мер еще на неделю — до 29 июня", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Глава региона подчеркнул, что ежедневная динамика по количеству заболевших снижается, поэтому, если тенденция сохранится, то он рассмотрит возможность ослабления режима повышенной готовности досрочно.
Ранее губернатор разрешил проведение официальных, а также массовых спортивных мероприятий на стадионах открытого типа с количеством зрителей не больше 10% от вместимости спортивного объекта. Также разрешено было возобновить работу косметологам, визажистам, организациям, оказывающим услуги массажа и солярия, также фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки.
Последние данные о ситуации с COVID-19
в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф