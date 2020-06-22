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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200622/1573312114.html
Количество обращений по содержанию МКД снизилось в Подмосковье
Количество обращений по вопросам содержания многоквартирных домов в Московской области снизилось на 10% за неделю, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:48
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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московская область (подмосковье), общество

Количество обращений по содержанию МКД снизилось в Подмосковье

15:48 22.06.2020
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CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон
CC0 / Foundry /
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Количество обращений по вопросам содержания многоквартирных домов в Московской области снизилось на 10% за неделю, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.
"В течение минувшей недели Госжилинспекция Подмосковья обработала в областном Центре управления регионом 4,4 тысячи заявок жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО – ред.). По сравнению с позапрошлой неделей количество обращений снизилось на 10%", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.
Больше всего обращений в диспетчерскую службу поступило по вопросам ненадлежащей уборки подъездов, неисправности дверей и освещенности. а также неисправности лифтового оборудования. Эти категории взяты на строгий контроль Госжилинспекции.
"Особое внимание надзорное ведомство продолжает уделять и дезинфекции мест общего пользования, хотя количество обращений на эту тему постоянно снижается уже в течение месяца. На минувшей неделе категория оказалась только на 22-м месте в топе наиболее волнующих жителей Подмосковья проблем. Из большей части городских округов пришло по одной-две заявки, либо их не было совсем", - добавила Федина.
Работа сотрудников коммунальных служб
15 июня, 17:45Новости Подмосковья
В Подмосковье фиксируют снижение количества обращений по проблемам ЖКХ
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
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