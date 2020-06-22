Количество обращений по содержанию МКД снизилось в Подмосковье

"В течение минувшей недели Госжилинспекция Подмосковья обработала в областном Центре управления регионом 4,4 тысячи заявок жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО – ред.). По сравнению с позапрошлой неделей количество обращений снизилось на 10%", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.

Больше всего обращений в диспетчерскую службу поступило по вопросам ненадлежащей уборки подъездов, неисправности дверей и освещенности. а также неисправности лифтового оборудования. Эти категории взяты на строгий контроль Госжилинспекции.

"Особое внимание надзорное ведомство продолжает уделять и дезинфекции мест общего пользования, хотя количество обращений на эту тему постоянно снижается уже в течение месяца. На минувшей неделе категория оказалась только на 22-м месте в топе наиболее волнующих жителей Подмосковья проблем. Из большей части городских округов пришло по одной-две заявки, либо их не было совсем", - добавила Федина.