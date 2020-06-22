Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович не приедет на парад Победы 24 июня, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве.

"Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет", - сказали в дипмиссии.

В конце прошлой недели телеканал N1 со ссылкой на источник в администрации президента Хорватии сообщил, что Зоран Миланович приедет на парад Победы в Москву. Ранее посол России в Загребе Анвар Азимов рассказал в интервью РИА Новости о вероятности визита в Москву главы хорватского государства на празднование Победы во Второй мировой войне.