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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200622/1573311446.html
Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
Президент Хорватии Зоран Миланович не приедет на парад Победы 24 июня, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:59
75 лет великой победы
москва
хорватия
в мире
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Даже отмазку придумать не могут нормальную))))))
39
Быть на одной трибуне с Путиным - зашквар. Это уже третий отказавшийся, при том что глав государств и без того было не густо. У тех коронавирус, у этого - самолёт.
36
12
москва
хорватия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156301/64/1563016435_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5ea86ce272597794e289fbcde09c354e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, хорватия, в мире

Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

15:46 22.06.2020 (обновлено: 15:59 22.06.2020)
3804
© AP Photo / Darko Bandic Зоран Миланович
 Зоран Миланович
© AP Photo / Darko Bandic
Зоран Миланович. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович не приедет на парад Победы 24 июня, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве.
"Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет", - сказали в дипмиссии.
В конце прошлой недели телеканал N1 со ссылкой на источник в администрации президента Хорватии сообщил, что Зоран Миланович приедет на парад Победы в Москву. Ранее посол России в Загребе Анвар Азимов рассказал в интервью РИА Новости о вероятности визита в Москву главы хорватского государства на празднование Победы во Второй мировой войне.
2980411211
Обсудить 12
75 лет Великой ПобедыМоскваХорватияВ мире
Популярные комментарии
Даже отмазку придумать не могут нормальную))))))
22 июня, 15:47
Арсений Новиков
2690004
Быть на одной трибуне с Путиным - зашквар. Это уже третий отказавшийся, при том что глав государств и без того было не густо. У тех коронавирус, у этого - самолёт.
22 июня, 15:50
Станислав Попов
11300121
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