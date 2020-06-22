https://ria.ru/20200622/1573311446.html
Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
Президент Хорватии Зоран Миланович не приедет на парад Победы 24 июня, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:46
2020-06-22T15:59
75 лет великой победы
москва
хорватия
в мире
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Арсений Новиков
Даже отмазку придумать не могут нормальную))))))
39
Станислав Попов
Быть на одной трибуне с Путиным - зашквар. Это уже третий отказавшийся, при том что глав государств и без того было не густо. У тех коронавирус, у этого - самолёт.
36
12
москва
хорватия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156301/64/1563016435_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5ea86ce272597794e289fbcde09c354e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, хорватия, в мире