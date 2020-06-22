Адвокат Ефремова рассказал, сколько актер выпил перед аварией

Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест

"Потом пошел в бар, чтобы выпить еще. Но ему там отказали в этом. Он немного поругался с сотрудниками заведения. Рассчитывал, что ему как постоянному клиенту сделают исключение", — заявил юрист.

Он также уточнил, почему Ефремов решил сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

На прошлой неделе адвокат говорил, что в тот день у артиста умер близкий человек. Затем юрист представил другую версию событий. По его словам, в день аварии Ефремову позвонил друг с Украины , известный артист, который попросил его съездить в больницу, куда госпитализировали мать его сожительницы.

"Друг моего подзащитного не смог вылететь в Москву из-за закрытых границ и обратился к Ефремову за помощью. <…> Нужно было договориться с врачами. Михаил поехал просить, чтобы женщину лечили лучшие врачи. Она была при смерти", — сказал Пашаев.

Юрист отметил, что изначально неправильно понял слова Ефремова, поэтому и озвучил неверную версию произошедшего.

Две недели назад Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. В результате ДТП умер 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.