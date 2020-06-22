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Адвокат Ефремова рассказал, сколько актер выпил перед аварией
Перед тем как сесть за руль, Михаил Ефремов выпил более трехсот граммов водки, рассказал "Московскому комсомольцу" адвокат актера Эльман Пашаев. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:15
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200621/1573250347.html
https://ria.ru/20200620/1573229751.html
А кого интересует, сколько он выпил? Кому до этого есть дело? Важен сам факт и его последствия, а не количество. Кроме того, почему адвокат не говорит, чем эта свинья ширялась, и сколько оно ширнуло себе в вену?
94
Выпил 300 мл. Остальные 1000 мл это он надышался испарений в баре.
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россия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, сколько актер выпил перед аварией

15:43 22.06.2020 (обновлено: 16:15 22.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Перед тем как сесть за руль, Михаил Ефремов выпил более трехсот граммов водки, рассказал "Московскому комсомольцу" адвокат актера Эльман Пашаев.
"Потом пошел в бар, чтобы выпить еще. Но ему там отказали в этом. Он немного поругался с сотрудниками заведения. Рассчитывал, что ему как постоянному клиенту сделают исключение", — заявил юрист.
Актер Михаил Ефремов
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Он также уточнил, почему Ефремов решил сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.
На прошлой неделе адвокат говорил, что в тот день у артиста умер близкий человек. Затем юрист представил другую версию событий. По его словам, в день аварии Ефремову позвонил друг с Украины, известный артист, который попросил его съездить в больницу, куда госпитализировали мать его сожительницы.
"Друг моего подзащитного не смог вылететь в Москву из-за закрытых границ и обратился к Ефремову за помощью. <…> Нужно было договориться с врачами. Михаил поехал просить, чтобы женщину лечили лучшие врачи. Она была при смерти", — сказал Пашаев.
Юрист отметил, что изначально неправильно понял слова Ефремова, поэтому и озвучил неверную версию произошедшего.
Две недели назад Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. В результате ДТП умер 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, теперь Ефремову грозит до 12 лет заключения.
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45051159342
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
А кого интересует, сколько он выпил? Кому до этого есть дело? Важен сам факт и его последствия, а не количество. Кроме того, почему адвокат не говорит, чем эта свинья ширялась, и сколько оно ширнуло себе в вену?
22 июня, 15:47
АГАлександр Галкин
9010003
Выпил 300 мл. Остальные 1000 мл это он надышался испарений в баре.
22 июня, 15:47
sizif8
7070001
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