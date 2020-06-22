https://ria.ru/20200622/1573311245.html
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшается, это позволит с 1 июля начать реконструкцию еще 25 городских поликлиник, сообщил мэр Сергей Собянин РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:43
2020-06-22T15:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Ситуация с распространением коронавируса
в Москве
улучшается, это позволит с 1 июля начать реконструкцию еще 25 городских поликлиник, сообщил мэр Сергей Собянин
в понедельник.
"Двенадцать поликлиник в Москве по программе "Моя поликлиника" сейчас полностью реконструируются. Планировали больше, но из-за пандемии решили перенести сроки, потому что для реконструкции приходится выводить из оборота эти поликлиники, а они и так сегодня чрезвычайно востребованы", - сказал Собянин журналистам.
"Сейчас пандемия пошла на спад, ситуация позволяет вернуться к активной фазе программы "Моя поликлиника". И еще 25 поликлиник, на них начнется реконструкция с 1 июля", - заявил мэр.
По его словам, условия работы в режиме чрезвычайной ситуации, которой стал коронавирус, принесло много проблем, но и выявило новые возможности. "Поэтому мы пересмотрели все сроки и действующих, и будущих реконструкций", - подчеркнул Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.