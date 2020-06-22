Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ситуация с распространением Ситуация с распространением коронавируса Москве улучшается, это позволит с 1 июля начать реконструкцию еще 25 городских поликлиник, сообщил мэр Сергей Собянин в понедельник.

"Двенадцать поликлиник в Москве по программе "Моя поликлиника" сейчас полностью реконструируются. Планировали больше, но из-за пандемии решили перенести сроки, потому что для реконструкции приходится выводить из оборота эти поликлиники, а они и так сегодня чрезвычайно востребованы", - сказал Собянин журналистам.

"Сейчас пандемия пошла на спад, ситуация позволяет вернуться к активной фазе программы "Моя поликлиника". И еще 25 поликлиник, на них начнется реконструкция с 1 июля", - заявил мэр.

По его словам, условия работы в режиме чрезвычайной ситуации, которой стал коронавирус, принесло много проблем, но и выявило новые возможности. "Поэтому мы пересмотрели все сроки и действующих, и будущих реконструкций", - подчеркнул Собянин.