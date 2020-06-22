В Москве опровергли данные об отказе врачей госпитализировать пенсионера

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Информация об отказе московской скорой госпитализировать 88-летнего пациента не соответствует действительности, мужчине была оказана вся необходимая помощь, сейчас он находится в больнице, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Ранее журнал "Такие дела" опубликовал статью о том, что житель Москвы пожаловался на отказ в госпитализации 88-летнего мужчины с внебольничной пневмонией, а также на грубое отношение медработников, нехватку кислорода в баллонах и отказ самостоятельно переносить пенсионера из квартиры в машину скорой помощи.

"По факту выхода публикации "Предлагали оставить его умирать дома. Житель Москвы пожаловался на отказ скорой госпитализировать 88-летнего дедушку" департамент здравоохранения Москвы выступает с опровержением. К пациенту была направлена фельдшерская бригада скорой помощи и в полном объеме оказала необходимую медицинскую помощь дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с тяжелым состоянием пациента было принято решение о вызове дополнительной врачебной бригады.

"По словам сотрудников скорой, никто не говорил родственникам о поражении легких пациента и не отказывал в связи с этим в госпитализации. Фельдшерская бригада сообщила родственникам сразу же о том, что пациент будет госпитализирован, но для госпитализации необходимо было стабилизировать пациента и провести комплекс медицинских мероприятий, в том числе с использованием кислородной маски. Информация о том, что кислорода в маске хватило только на 5 минут, по словам сотрудников скорой, некорректна. Бригады скорой обеспечены необходимым объемом кислорода", - уточняется в материале.

Также в департаменте опровергли информацию о том, что пациента якобы отказались госпитализировать из-за коронавируса

"Что касается транспортировки пациента, то в состав бригады скорой помощи не входит персонал для транспортировки больных, сотрудники скорой помощи могут привлечь посторонних людей. При экстренном состоянии, эвакуация пациента может проводиться бригадой скорой помощи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент пациент находится в городской клинической больнице имени Филатова и проходит лечение от хронического заболевания, коронавирусная инфекция у него не подтвердилась.