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В Брянске один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси в доме
Один человек пострадал при вспышке газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Брянске, несущие конструкции здания не повреждены, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:41
брянск
происшествия
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брянск, происшествия

В Брянске один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси в доме

15:41 22.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Один человек пострадал при вспышке газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Брянске, несущие конструкции здания не повреждены, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На улице Гомельская в пятиэтажном жилом доме произошла вспышка газовоздушной смеси на кухне. По предварительным данным, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате вспышки последующего горения не произошло, несущие конструкции не повреждены. Пострадавший госпитализирован в больницу. Обстоятельства происшествия выяснятся.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
21 июня, 11:04
Источник: в Самаре два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
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БрянскПроисшествия
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