https://ria.ru/20200622/1573311136.html
В Брянске один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси в доме
Один человек пострадал при вспышке газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Брянске, несущие конструкции здания не повреждены, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:41
2020-06-22T15:41
брянск
происшествия
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брянск
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, происшествия