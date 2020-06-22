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Кабмин Германии выразил поддержку полиции после беспорядков в Штутгарте
Правительство ФРГ осуждает беспорядки в германском Штутгарте, в ходе которых пострадали почти 20 полицейских, власти страны поддерживают работу... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:59
штеффен зайберт
германия
штутгарт
в мире
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штеффен зайберт, германия, штутгарт, в мире

Кабмин Германии выразил поддержку полиции после беспорядков в Штутгарте

15:41 22.06.2020 (обновлено: 15:59 22.06.2020)
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© AFP 2020 / Christoph Schmidt Полиция рядом с магазином, разрушенным во время беспорядков в Штутгарте
Полиция рядом с магазином, разрушенным во время беспорядков в Штутгарте
© AFP 2020 / Christoph Schmidt
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Правительство ФРГ осуждает беспорядки в германском Штутгарте, в ходе которых пострадали почти 20 полицейских, власти страны поддерживают работу правоохранительных органов, заявил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.
Беспорядки в Штутгарте вспыхнули в ночь на воскресенье после, как сообщали СМИ, полицейской проверки в связи с преступлением, связанным с продажей наркотиков. Полиция намеревалась провести проверку в отношении 17-летнего молодого человека, в результате с ним "солидаризировались" 200-300 человек, в сотрудников полиции стали бросать камни и бутылки. Почти 20 полицейских пострадали, 24 человека задержаны, у половины их них немецкое гражданство, остальные иностранцы. В полиции исходят из того, что у беспорядков не было политических или религиозных мотивов.
"Сцены, которые разыгрались в ночь на воскресенье в центре Штутгарта, отвратительны и заслуживают резкого осуждения. Те, кто участвовал в таких акциях насилия, кто жестко атаковал полицейских, громил магазины и разграблял, не могут это ничем оправдать. Тот, кто это сделал, выступил против государства, против граждан, с которыми он живет, и против законов, которые нас всех защищают", - заявил Зайберт на брифинге в понедельник.
Он поблагодарил полицию, которой пришлось участвовать "в этой очень сложной операции", а также медицинские службы, и пожелал выздоровления пострадавшим. "Вы все в полиции должны знать, что правительство ФРГ и миллионы людей поддерживают вас и признательны вам, что вы каждый день вносите вклад в то, что мы можем жить в этой стране мирно в соответствии нашими законами", - добавил он.
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Вчера, 15:17
"Сигнал тревоги". В беспорядках в Штутгарте пострадали 19 полицейских
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Штеффен ЗайбертГерманияШтутгартВ мире
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