Кабмин Германии выразил поддержку полиции после беспорядков в Штутгарте

БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Правительство ФРГ осуждает беспорядки в германском Штутгарте, в ходе которых пострадали почти 20 полицейских, власти страны поддерживают работу правоохранительных органов, заявил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

Беспорядки в Штутгарте вспыхнули в ночь на воскресенье после, как сообщали СМИ, полицейской проверки в связи с преступлением, связанным с продажей наркотиков. Полиция намеревалась провести проверку в отношении 17-летнего молодого человека, в результате с ним "солидаризировались" 200-300 человек, в сотрудников полиции стали бросать камни и бутылки. Почти 20 полицейских пострадали, 24 человека задержаны, у половины их них немецкое гражданство, остальные иностранцы. В полиции исходят из того, что у беспорядков не было политических или религиозных мотивов.

"Сцены, которые разыгрались в ночь на воскресенье в центре Штутгарта, отвратительны и заслуживают резкого осуждения. Те, кто участвовал в таких акциях насилия, кто жестко атаковал полицейских, громил магазины и разграблял, не могут это ничем оправдать. Тот, кто это сделал, выступил против государства, против граждан, с которыми он живет, и против законов, которые нас всех защищают", - заявил Зайберт на брифинге в понедельник.