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Экология
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В России учреждена национальная премия "Два полюса"
Национальная премия "Два полюса", посвященная памяти полярника Николая Корнилова, учреждена в России, сообщают организаторы проекта. Премия будет вручаться в 12 РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:38
экология
россия
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, общество

В России учреждена национальная премия "Два полюса"

15:38 22.06.2020
48
© РИА Новости / Вера КостамоАйсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Айсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Вера Костамо
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Национальная премия "Два полюса", посвященная памяти полярника Николая Корнилова, учреждена в России, сообщают организаторы проекта. Премия будет вручаться в 12 номинациях в соответствии с национальными проектами.
"Организаторы ставят своей задачей поддержку, продвижение, поощрение и демонстрацию успешных проектов, направленных на создание и развитие новых точек роста для арктических регионов. В состав экспертного совета входят ведущие ученые, представители власти и известные общественные деятели", — сообщается в пресс-релизе.
Премия будет разыгрываться в 12 номинациях: "Медицина", "Качество жизни", "Экология", "Наука", "Образование", "Промышленность", "Агропромышленный комплекс (АПК)", "Развитие инфраструктуры", "Цифровая экономика", "Туризм", "Международное сотрудничество и экспорт", "Социальная инициатива".
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Заявку на участие в конкурсе могут подать компании любой формы собственности стран ЕАЭС, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации. Прием заявок в рамках первого этапа проведения конкурса продлится до 20 августа 2020 года включительно.
Церемония награждения лауреатов и презентация лучших проектов запланированы на 11 декабря 2020 года в Москве при участии представителей посольств арктических стран, российских государственных структур, научного и бизнес-сообщества, общественных и профессиональных организаций, медийных личностей.
Николай Корнилов был выдающимся океанологом, а также руководителем дрейфующей научно-исследовательской станции "Северный полюс – 10".
Генеральными информационными партнерами премии выступают РИА Новости и arctic.ru.
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