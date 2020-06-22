В России учреждена национальная премия "Два полюса"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Национальная премия "Два полюса", посвященная памяти полярника Николая Корнилова, учреждена в России, сообщают организаторы проекта . Премия будет вручаться в 12 номинациях в соответствии с национальными проектами. Национальная премия "Два полюса", посвященная памяти полярника Николая Корнилова, учреждена в России, сообщают организаторы. Премия будет вручаться в 12 номинациях в соответствии с национальными проектами.

"Организаторы ставят своей задачей поддержку, продвижение, поощрение и демонстрацию успешных проектов, направленных на создание и развитие новых точек роста для арктических регионов. В состав экспертного совета входят ведущие ученые, представители власти и известные общественные деятели", — сообщается в пресс-релизе.

Премия будет разыгрываться в 12 номинациях: "Медицина", "Качество жизни", "Экология", "Наука", "Образование", "Промышленность", "Агропромышленный комплекс (АПК)", "Развитие инфраструктуры", "Цифровая экономика", "Туризм", "Международное сотрудничество и экспорт", "Социальная инициатива".

Заявку на участие в конкурсе могут подать компании любой формы собственности стран ЕАЭС, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации. Прием заявок в рамках первого этапа проведения конкурса продлится до 20 августа 2020 года включительно.

Церемония награждения лауреатов и презентация лучших проектов запланированы на 11 декабря 2020 года в Москве при участии представителей посольств арктических стран, российских государственных структур, научного и бизнес-сообщества, общественных и профессиональных организаций, медийных личностей.

Николай Корнилов был выдающимся океанологом, а также руководителем дрейфующей научно-исследовательской станции "Северный полюс – 10".