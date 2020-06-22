Онлайн-конференция о будущем российско-китайских отношений

- директор Первого департамента Азии МИД России Георгий ЗИНОВЬЕВ;- полномочный министр Посольства КНР в РФ СУ Фанцю;- генеральный директор РСМД Андрей КОРТУНОВ;- профессор Института международных исследований Фуданьского университета ЧЖАО Хуашэн;- профессор НИУ ВШЭ и МГИМО МИД России, член РСМД Сергей ЛУЗЯНИН.В настоящее время российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Начало нового этапа равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия в отношениях стран было положено во время первого официального визита Президента России Владимира Путина в Китай, который состоялся 18–19 июля 2000 года.Сегодня, в условиях глобального системного кризиса и пандемии COVID-19, Москва и Пекин сталкиваются с новыми вызовами. Какую политику будут проводить Россия и Китай в текущих международных условиях? Каковы наиболее перспективные сферы приложения совместных усилий Москвы и Пекина? Какой вклад может внести председательство РФ в БРИКС и ШОС в развитие объединений в новых условиях? Смогут ли две страны достичь прорыва в развитии двустороннего торгово-экономического и научно-технического партнерства? Как разрешить возможные проблемы в гуманитарной сфере? Что ждет российско-китайское партнерство в следующие 20 лет? В ходе мероприятия будет представлен совместный российско-китайский доклад "Российско-китайский диалог: модель 2020".