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Онлайн-конференция о будущем российско-китайских отношений
7 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о перспективах российско-китайских отношений.
2020-06-29T17:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1573310914.jpg?1593439571
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о будущем российско-китайских отношений

15:35 22.06.2020 (обновлено: 17:06 29.06.2020)
39
7 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о перспективах российско-китайских отношений.
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Участники:
- директор Первого департамента Азии МИД России Георгий ЗИНОВЬЕВ;
- полномочный министр Посольства КНР в РФ СУ Фанцю;
- генеральный директор РСМД Андрей КОРТУНОВ;
- профессор Института международных исследований Фуданьского университета ЧЖАО Хуашэн;
- профессор НИУ ВШЭ и МГИМО МИД России, член РСМД Сергей ЛУЗЯНИН.

В настоящее время российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Начало нового этапа равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия в отношениях стран было положено во время первого официального визита Президента России Владимира Путина в Китай, который состоялся 18–19 июля 2000 года.
Сегодня, в условиях глобального системного кризиса и пандемии COVID-19, Москва и Пекин сталкиваются с новыми вызовами. Какую политику будут проводить Россия и Китай в текущих международных условиях? Каковы наиболее перспективные сферы приложения совместных усилий Москвы и Пекина? Какой вклад может внести председательство РФ в БРИКС и ШОС в развитие объединений в новых условиях? Смогут ли две страны достичь прорыва в развитии двустороннего торгово-экономического и научно-технического партнерства? Как разрешить возможные проблемы в гуманитарной сфере? Что ждет российско-китайское партнерство в следующие 20 лет? В ходе мероприятия будет представлен совместный российско-китайский доклад "Российско-китайский диалог: модель 2020".

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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