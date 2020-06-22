В Тюмени сотрудники станции переливания крови заболели COVID-19

"У нас, к сожалению, зарегистрированы девять случаев заболевания (на станции переливания крови в Тюмени). Хочу акцентировать ваше внимание, что заболели сотрудники лаборатории, то есть это лица, которые не имеют прямого контакта с донорами. Поэтому контактных среди пациентов не выявлено. В ходе расследования установлено, что источником инфекции явилась одна из сотрудниц лаборатории, которая находилась в инкубационном периоде и заразила своих коллег", - сказал он.