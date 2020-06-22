В Тюмени сотрудники станции переливания крови заболели COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Очаг заражения коронавирусом выявлен на станции переливания крови в Тюмени - COVID-19 диагностирован у девяти сотрудников лаборатории, прямого контакта с донорами у них не было, сообщил в понедельник журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Александр Летюшев.
По последним данным, в области подтвержден 2621 случай заболевания. Всего врачи вылечили 1498 тюменцев, 16 человек скончались.
"У нас, к сожалению, зарегистрированы девять случаев заболевания (на станции переливания крови в Тюмени). Хочу акцентировать ваше внимание, что заболели сотрудники лаборатории, то есть это лица, которые не имеют прямого контакта с донорами. Поэтому контактных среди пациентов не выявлено. В ходе расследования установлено, что источником инфекции явилась одна из сотрудниц лаборатории, которая находилась в инкубационном периоде и заразила своих коллег", - сказал он.
Летюшев добавил, что три случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в тюменском кардиоцентре, еще COVID-19 подтвержден у студентки Тюменского медицинского университета, которая вернулась из Челябинска. Также за прошедшую неделю зарегистрирован один случай заболевания в департаменте культуры Тюменской области. Всего, по его словам, на контроле управления Роспотребнадзора находится семь очагов, по которым еще не закончился 14-дневный инкубационный период. В этих семи очагах пострадали 141 человек. В рамках санитарно-эпидемиологического расследования выявлены почти 1,5 тысячи контактных.
Представитель Роспотребнадзора отметил, что в регионе преобладает заболеваемость в семьях– более 35% от всех случаев. Порядка 8% – завозные случаи из Ямало-Ненецкого автономного округа, Югры, Санкт-Петербурга и Москвы.