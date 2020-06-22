Муж и жена пожертвовали органы одному человеку с разницей в 16 лет

Погибший гонщик Джастин Уилсон стал донором органов для шести человек Британец Джастин Уилсон скончался после аварии в гонке серии IndyCar, ему в голову попал осколок болида. Уилсон с тяжелой черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание.