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Муж и жена пожертвовали органы одному человеку с разницей в 16 лет
Жительница американского штата Флорида Терри Херрингтон пожертвовала почку мужчине, которому ранее достались органы ее покойного мужа, сообщает Fox News. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:25
почка
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
почка, сша, в мире

Муж и жена пожертвовали органы одному человеку с разницей в 16 лет

15:36 22.06.2020 (обновлено: 16:25 22.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПациент во время процедуры очистки крови на аппарате "Искусственная почка"
Пациент во время процедуры очистки крови на аппарате Искусственная почка
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Жительница американского штата Флорида Терри Херрингтон пожертвовала почку мужчине, которому ранее достались органы ее покойного мужа, сообщает Fox News.
Брайан Херрингтон погиб в 2004 году, упав с крыши во время кровельных работ. Так как он одобрял посмертное донорство, его органы получили несколько пациентов.
Пациент проходит медицинскую процедуру в диализном центре Крым в Симферополе
16 марта, 16:45
Женщина подарила мужу на юбилей свою почку
Диабетику Джеффри Гренджеру достались почка и поджелудочная железа. В первый год ему не сообщали имени донора, однако когда анонимность сняли, он познакомился с вдовой своего спасителя и у них завязалась дружба.
В прошлом году у Джеффри стала отказывать пересаженная почка, и снова стал вопрос о трансплантации. Тогда Терри предложила в качестве донора себя, причем Джеффри вначале решил, что она шутит.
Операция прошла успешно. По словам хирурга Марка Джонсона, это первый случай в его практике, когда супруги пожертвовали органы одному человеку.
Бывший пилот Формулы-1 британец Джастин Уилсон. Архивное фото
26 августа 2015, 08:54
Погибший гонщик Джастин Уилсон стал донором органов для шести человекБританец Джастин Уилсон скончался после аварии в гонке серии IndyCar, ему в голову попал осколок болида. Уилсон с тяжелой черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание.
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почкаСШАВ мире
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