Муж и жена пожертвовали органы одному человеку с разницей в 16 лет

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Жительница американского штата Флорида Терри Херрингтон пожертвовала почку мужчине, которому ранее достались органы ее покойного мужа, сообщает Fox News.
Брайан Херрингтон погиб в 2004 году, упав с крыши во время кровельных работ. Так как он одобрял посмертное донорство, его органы получили несколько пациентов.
16 марта, 16:45Женщина подарила мужу на юбилей свою почку
Диабетику Джеффри Гренджеру достались почка и поджелудочная железа. В первый год ему не сообщали имени донора, однако когда анонимность сняли, он познакомился с вдовой своего спасителя и у них завязалась дружба.
В прошлом году у Джеффри стала отказывать пересаженная почка, и снова стал вопрос о трансплантации. Тогда Терри предложила в качестве донора себя, причем Джеффри вначале решил, что она шутит.
Операция прошла успешно. По словам хирурга Марка Джонсона, это первый случай в его практике, когда супруги пожертвовали органы одному человеку.
26 августа 2015, 08:54Погибший гонщик Джастин Уилсон стал донором органов для шести человекБританец Джастин Уилсон скончался после аварии в гонке серии IndyCar, ему в голову попал осколок болида. Уилсон с тяжелой черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание.