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В генконсульстве рассказали о возвращении россиян из Вьетнама на родину
За три месяца вывозными рейсами из Вьетнама в Россию вернулись 1405 человек, сообщило генконсульство РФ в Хошимине. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1400x0_80_0_0_74a055415ab3cb412ef6ce2af08d6a23.jpg
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РИА Новости
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353
60
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В генконсульстве рассказали о возвращении россиян из Вьетнама на родину

15:32 22.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. За три месяца вывозными рейсами из Вьетнама в Россию вернулись 1405 человек, сообщило генконсульство РФ в Хошимине.
"За последние три месяца на вывозных рейсах в Россию вылетели 1405 человек (большинство из граждан, ранее подавших заявки)", - сообщило генконсульство в своем Telegram-канале.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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