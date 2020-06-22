https://ria.ru/20200622/1573310564.html
Стрекозы начали расправлять крылья на московских прудах
Стрекозы начали расправлять крылья на московских прудах, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:32
2020-06-22T15:32
новости - экология
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/26844/24/268442422_0:59:1138:699_1400x0_80_0_0_8654a5398c99d5a1a4fdb96448b0a2aa.jpg
https://ria.ru/20200622/1573296072.html
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/26844/24/268442422_0:59:1138:699_1400x0_80_0_0_8654a5398c99d5a1a4fdb96448b0a2aa.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/26844/24/268442422_63:0:1074:758_1400x0_80_0_0_57e73016260681903becbb86687008f2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/26844/24/268442422_189:0:947:758_1400x0_80_0_0_d9676c2278e05ee8efd5b4d364bf0567.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - экология, москва
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Стрекозы начали расправлять крылья на московских прудах, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"На Верхнем Кузьминском пруду природных территорий "Кузьминки-Люблино" специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства зафиксировали превращение личинки в стрекозу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рождение стрекозы из личинки - это необычный процесс. До превращения в стрекозу личинка два года живет в водоемах. Подросшая личинка вылезает из воды на траву, уже на суше у нее на спине лопается оболочка, откуда появляется взрослая стрекоза.
Стрекозы - это древнейшие летающие насекомые, в настоящее время учёным известно более 6650 их видов. 350 миллионов лет назад, задолго до появления динозавров, их гигантские предки с размахом крыльев 75 сантиметров летали среди хвощей и папоротников высотой с десятиэтажный дом и видели первых четвероногих животных на нашей планете.