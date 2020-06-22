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Стрекозы начали расправлять крылья на московских прудах
Стрекозы начали расправлять крылья на московских прудах, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:32
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РИА Новости
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353
60
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новости - экология, москва

Стрекозы начали расправлять крылья на московских прудах

15:32 22.06.2020
1976
© Фото : Евгений КозловскийСтрекоза на шаре
Стрекоза на шаре
© Фото : Евгений Козловский
Стрекоза на шаре. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Стрекозы начали расправлять крылья на московских прудах, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"На Верхнем Кузьминском пруду природных территорий "Кузьминки-Люблино" специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства зафиксировали превращение личинки в стрекозу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рождение стрекозы из личинки - это необычный процесс. До превращения в стрекозу личинка два года живет в водоемах. Подросшая личинка вылезает из воды на траву, уже на суше у нее на спине лопается оболочка, откуда появляется взрослая стрекоза.
Стрекозы - это древнейшие летающие насекомые, в настоящее время учёным известно более 6650 их видов. 350 миллионов лет назад, задолго до появления динозавров, их гигантские предки с размахом крыльев 75 сантиметров летали среди хвощей и папоротников высотой с десятиэтажный дом и видели первых четвероногих животных на нашей планете.
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