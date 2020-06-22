Стрекозы начали расправлять крылья на московских прудах

Отмечается, что рождение стрекозы из личинки - это необычный процесс. До превращения в стрекозу личинка два года живет в водоемах. Подросшая личинка вылезает из воды на траву, уже на суше у нее на спине лопается оболочка, откуда появляется взрослая стрекоза.