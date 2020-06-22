Глава МИД Венесуэлы возглавит делегацию на параде Победы в Москве

"В будущем году этому масштабному историческому для Венесуэлы событию исполняется 200 лет. Здесь это еще и День армии, в который ежегодно проводятся торжественные мероприятия, в том числе военный парад. В один день парад в Москве и парад в Каракасе, оба в честь событий, имевших определяющее значение для освобождения наших стран. На мой взгляд - это весьма символично!" - подчеркнул он.