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75 лет Великой Победы
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Глава МИД Венесуэлы возглавит делегацию на параде Победы в Москве
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса возглавит правительственную делегацию страны на параде Победы в Москве 24 июня, заявил РИА Новости посол России в Каракасе... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:58
75 лет великой победы
мид венесуэлы
хорхе арреаса
москва
каракас
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мид венесуэлы, хорхе арреаса, москва, каракас, в мире

Глава МИД Венесуэлы возглавит делегацию на параде Победы в Москве

15:30 22.06.2020 (обновлено: 16:58 22.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса . Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса возглавит правительственную делегацию страны на параде Победы в Москве 24 июня, заявил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Накануне мы получили информацию от наших партнеров о том, что для участия в торжественных мероприятиях в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 24 июня на Красной площади, в Москву планируется направить правительственную делегацию во главе с министром иностранных дел Хорхе Арреасой", - сообщил дипломат.
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Также посол напомнил, что "в самой Венесуэле 24 июня отмечают День битвы при Карабобо, общенациональный праздник в честь решающей победы, одержанной освободителем Симоном Боливаром, в борьбе за независимость страны".
"В будущем году этому масштабному историческому для Венесуэлы событию исполняется 200 лет. Здесь это еще и День армии, в который ежегодно проводятся торжественные мероприятия, в том числе военный парад. В один день парад в Москве и парад в Каракасе, оба в честь событий, имевших определяющее значение для освобождения наших стран. На мой взгляд - это весьма символично!" - подчеркнул он.
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75 лет Великой ПобедыМИД ВенесуэлыХорхе АрреасаМоскваКаракасВ мире
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